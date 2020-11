​Kanuni Karadeniz’e uğurlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haydarpaşa Limanı’nda gerçekleştirilen Kanuni sondaj gemisini Karadeniz’e uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, bu limandan 29 Mayıs’ta Fatih sondaj gemisinin de Karadeniz’e uğurlandığını ve bir ay gibi kısa bir sürede 405 milyar metreküplük gaz rezervine ulaştığını ifade etti.

TÜRKALİ’DE YENİ SONDAJ BAŞLADI

Dönmez, Fatih sondaj gemisinin 31 Ekim itibarıyla Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Türkali-1 kuyusunda yeni sondajına başladığını ve bu kuyuda şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indiğini açıkladı. Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni’nin de aynı hedeflerle faaliyetlerini gerçekleştireceğini kaydeden Dönmez, şöyle devam etti: “Kanuni sondaj gemimizi bu yılın başında envanterimize kattık. Mart ayının ortalarında gemimiz Taşucu Limanı’na ulaştı. Bakım, güncelleme ve reaktivasyon işlemlerinin ardından 13 Ekim’de Taşucu’ndan ayrıldı. 19 Ekim’de Haydarpaşa Limanı’na ulaştı. İstanbul Boğazı’nın köprülerinden geçmesi için burada kuleleri söküldü. Bugün Kanuni’yi Zonguldak Filyos Limanı’na yolcu edeceğiz. Kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işlerinin tamamlanmasının ardından operasyona hazır hale gelecek. Kanuni, Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk sondajına 2021’in ilk aylarında başlayacak. Böylece hem Fatih hem de Kanuni milletimizin geleceği için Karadeniz’de matkabı döndürecek. Sondaj gemilerimiz derinlere doğru indikçe, Türkiye daha da yükselecek inşallah.”

REKLAM

OYNAT 00:35 Mersin'den yola çıkan Kanuni sondaj gemisi Yavuz'u selamladı Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda yapacağı boğaz geçişi için Mersin'den yola çıktı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine bu yıl giren Kanuni'nin, Silifke ilçesinde Taşucu Limanı'ndaki bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 227 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip gemi, İncekum mevkisindeki NATO limanından Taşucu açıklarına doğru hareket etti. Kanuni, 'demir aldıktan' sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'nda bulunan Yavuz sondaj gemisini de selamladı. İki sondaj gemisinin yan yana gelmesi, güzel görüntüler oluşturdu. Gemi, Karadeniz'deki sondaj görevi öncesi boğaz geçişi yapacak. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

AKDENİZ’DE BELÇİKA’NIN 6,5 KATI ALAN TARANDI

Dönmez, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını da aralıksız sürdürdüğüne dikkati çekerek, “Kimse Akdeniz’de durduğumuzu, duraksadığımızı sanmasın. Yavuz, Selçuklu-1 kuyusundaki sondajını 6 bin metrede tamamladı. Bölgede yaptığımız çalışmalardan ümit verici sonuçlar aldık. İnşallah bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak. Yavuz’un şu anda, Taşucu Limanı’nda Akdeniz’deki bir sonraki sondajı için kuyu öncesi bakım çalışmaları devam ediyor” bilgisini paylaştı. Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin ise Akdeniz’de faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu: “Oruç Reis, Antalya Kaş açıklarında Demre-1 lokasyonunda 6 bin 822 kilometrelik iki boyutlu veri topladı. Barbaros da Kıbrıs açıklarında Batı Güzelyurt-1 lokasyonunda üç boyutlu sismik araştırmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 195 bin 525 kilometrelik alan detaylı bir şekilde tarandı. Zihinlerde canlanması için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Belçika’nın yüz ölçümü yaklaşık 30 bin kilometre. Barbaros son görev yerinde Belçika’nın toplam yüzölçümünün 6,5 katı büyüklüğünde bir alan taradı.”

REKLAM

Fatih Dönmez

YUNANİSTAN’A KARŞI DURUŞUMUZ ÇOK NET

Dönmez, bazı ülkelerin Doğu Akdeniz meselesini hukuk bağlamından çıkararak tarihi ve sosyolojik bir zemine çekmeye çalıştığını belirterek, “Bizim sahadaki bütün faaliyetlerimiz Birleşmiş Milletler nezdinde de kayıtlı uluslararası hak ve hukuka dayanıyor. Biz muhataplarımızı her zaman masaya davet ettik. Gerilimden yana olmadık. Diyalog yanlısı tavrımızı sürdürdük. Yapıcı tavrımızı her daim koruduk. Bütün tarafların yer aldığı bir düzende sorunun tam anlamıyla çözülebileceğini ifade ettik. Sorunları oturup, konuşup çözmek varken sonu belirsiz maceralara atılmak kimseye fayda sağlamaz.” ifadelerini kullandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise 227 metre uzunluk ve 42 metre genişliğe sahip Kanuni sondaj gemisinin en üst teknolojilerle donatıldığını söyledi. Kanuni sondaj gemisinin birçok ilke imza atacağını dile getiren Bilgin, “Kanuni şu an ülkemizde kazılan ilk değerleme kuyusu olan Türkali-1’de tamamlama çalışmalarını gerçekleştirecek. Bu da ülkemizin denizlerde yapılan ilk tamamlama çalışması olacak” diye konuştu.