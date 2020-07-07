Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Altının gramı 396,2 liraya yükseldi

Türkiye için büyük müjde: 10 bin kişiye iş kapısı olacak 52 dev proje yolda

Türkiye yeni bir yatırım sürecine giriyor. 52 proje yatırım için gün sayıyor. 17 ülkeden gelen yatırım talebi kimya ürünleri, demir çelik ve diğer metaller, enerji, motorlu taşıtlar ve ulaştırma araçları ile madencilik/taş ocakçılığı başta olmak üzere 18 farklı sektörü ilgilendiriyor. Projeler için beklenen adımlar 2021 ve 2022 yıllarında atılacak. Toplam yatırım bedeli 4 milyar dolar olan projelerin hayata geçirilmesiyle 10 binden fazla kişiye de iş kapısı açılmış olacak.