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Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Altının gramı 396,2 liraya yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın kaç para oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Altının gramı 396,2 liraya yükseldi

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını 2.631,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 yükselişle 396,20 liradan işlem gördü.

Haber Merkezi AA İHA
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Arşiv

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 artışla 396,20 liradan tamamladı.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 396,20 lira oldu.

Altın fiyatları rekor kırarken yatırımcıların yeni gözdesi gümüş
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı’da 396 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 396,20 liradan, 2 bin 610 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 631 liradan, 361 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 365 liradan, 2 bin 550 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 570 liradan, bin 275 liradan alınan Yarım Ziynet bin 285 liradan ve 638 liradan alınan Çeyrek Ziynet 643 liradan satıldı.

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İnternetten altın alışverişinde sahte altın riski
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