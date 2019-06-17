Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü düşüşle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,06 azalışla 253,00 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 412,00 lira, Cumhuriyet altını 1.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,06 düşüşle 253,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 253,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.687,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 234,50
  • Lira(Tam) Ziynet 1.648,00
  • Yarım Ziynet 824,00
  • Çeyrek Ziynet 412,00
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