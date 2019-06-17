Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı

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Bakan Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanlığı seçimlerine ilişkin "Ekrem İmamoğlu diyor ki 'Metroyu ben yapacağım, tamamlayacağım.' Sen Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir de ondan sonra onları yap" dedi.