Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,05 artışla 258,90 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 422,00 lira, Cumhuriyet altını 1.726,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,05 yükselişle 258,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,90
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.726,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 240,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.686,00
  • Yarım Ziynet 843,00
  • Çeyrek Ziynet 422,00
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