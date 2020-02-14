Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü yükselişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,33 artışla 308,20 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 501,00 lira, Cumhuriyet altını 2.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,33 yükselişle 308,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 308,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.051,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 285,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.004,00
  • Yarım Ziynet 1002,00
  • Çeyrek Ziynet 501,00

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