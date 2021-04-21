Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 765 liraya yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 765 liraya yükseldi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,16 artışla 472,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 131 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda çeyrek altın 765 liraya yükseldi
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 131 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,16 yükselişle 472,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI ÇARŞAMBA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 462,00 462,20 472,00 472,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.045,00 3.066,00 3.110,00 3.131,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,35 425,35 430,50 434,50
  • Lira(Tam) Ziynet 2.975,00 2.995,00 3.040,00 3.060,00
  • Yarım Ziynet 1.488,00 1.498,00 1.520,00 1.530,00
  • Çeyrek Ziynet 744,00 749,00 760,00 765,00
Abone Ol Google News
Yerlerde sürüklediler

Yerlerde sürüklediler

​Alman polisinden göstericilere insanlık dışı muamele.
Türk Telekomda kritik maç

Türk Telekom'da kritik maç

​Zirveyi yakından ilgilendiren maçı canlı takip etmek için tıklayın.
CHPli Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik sözlerine ilişkin açıklama: Söylediklerim çarpıtılıyor

Her gün 2,5<br>milyon öğün

Her gün 2,5
milyon öğün

Türk Kızılayı'nın kurduğu 26 aşevi milyonlara ulaşıyor.

15 ayda 8 gemi

15 ayda 8 gemi

​Kamuya özel sektör deneyimi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması.

Çamlıca Tepesi'nde yükseldi

Çamlıca Tepesi'nde yükseldi

​Türkiye'nin en uzun bayrak direği 23 Nisan'ı bekliyor.
THY mayıs ayı uçuş planını güncelledi
Ekonomi

THY mayıs ayı uçuş planını güncelledi

Türk Hava Yolları, mayıs ayındaki güncel uçuş planını duyurdu. Uçuş planına göre yolcuların 236 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.
Bakan Dönmez: Haftaya pazartesi itibarıyla gerçekleştireceğiz
Ekonomi

Bakan Dönmez: Haftaya pazartesi itibarıyla gerçekleştireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla her yıl yenilenebilir enerji kapasitesini artıracağını belirterek, "Haftaya pazartesi itibarıyla güneş enerjisinde ilk mini YEKA yarışmalarımızı da gerçekleştireceğiz. Bu yarışmaları daha önce 1000 megavat gibi tek parçalı alanlarda gerçekleştiriyorduk. Şimdi 10, 15 ve 20 megavat büyüklüğünde 74 yarışma gerçekleştireceğiz." dedi.
Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu
Hayat

Türk Kızılayı Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katılımıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüsünde 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak aşevinin açılışı gerçekleştirildi. Ramazan boyunca 26 aşevinin, 44 seyyar mutfağın yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği, iftarlığı vatandaşlara ulaştıracağını belirten Dr. Kınık, "Bir taraftan vatandaşlarımızın bağışlamış olduğu kurban adaklar burada yemeğe dönüşüyor, diğer taraftan vatandaşlarımızın zekatları, fitreleri bu aşevlerinde sıcak yemeklere dönüşüp mahzun sofraları şenlendiriyor'' ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.