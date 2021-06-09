Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 845 liradan satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 845 liradan satıldı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalışla 521,60 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 845, Cumhuriyet altını 3 bin 459 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda çeyrek altın 845 liradan satıldı
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 459 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 521,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI ÇARŞAMBA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 523,00 523,20 521,50 521,60
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.446,00 3.467,00 3.438,00 3.459,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 477,00 481,00 475,80 479,80
  • Lira(Tam) Ziynet 3.368,00 3.388,00 3.360,00 3.380,00
  • Yarım Ziynet 1.684,00 1.694,00 1.680,00 1.690,00
  • Çeyrek Ziynet 842,00 847,00 840,00 845,00

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