Kapalıçarşı'da çeyrek altın 845 liradan satıldı

Dünya

Hayır İHH, Kurban'da 65 ülkede 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

İHH, 29 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olacak; hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için “Kurbanla Hatırla” sloganıyla Türkiye ile birlikte 65 ülkeye yola çıkacak. Bu yıl 5 milyon kişiye ulaşma hedefleniyor. İHH’nın bu yılki kurban bedeli yurtiçi ve yurtdışı 1.200 TL.