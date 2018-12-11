Ekonomi Karadağlı hastalara Türkiye yolu açılıyor
İŞ DÜNYASI

Karadağlı hastalara Türkiye yolu açılıyor

2023 yılına kadar sağlık turizminden gelirin yıllık 4 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarılması hedefinin ardından sektör harekete geçerken son adım ise Karadağ'da atıldı. Karadağ’da hizmet verilemeyen branşlardan bazılarının tedavisinin Türkiye’de yapılması için çalışma yürütülüyor.

Yeni Şafak
İşbirliği toplantısı Karadağ’ın Başkenti Podgorica’da yapıldı.
İşbirliği toplantısı Karadağ’ın Başkenti Podgorica’da yapıldı.

Sağlık turizmi için AB ve AB’ye aday ülkeleri hedefine alan Bayındır Sağlık Grubu çalışmalarına Karadağ’da devam ediyor.

Karadağ’ın Başkenti Podgorica’da bulunan Karadağ Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda Karadağlı hastaların Türkiye’de tedavi edilebilmeleri için iş birliğinin devam etmesi kararı alındı.

Toplantıya Karadağ Sağlık Bakanı Dr. Kenan Hrapoviç de katıldı.

Bazı branşların tedavisi Türkiye’de olacak

Türkiye ve Karadağ arasındaki yakın ilişkiye dikkat çeken Bakan Hrapoviç, iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hrapoviç, “Bayındır Sağlık Grubu ve Grubun Karadağ Temsilcisi Leo Danışmanlık şirketiyle işbirliği içinde Karadağlı Hastaların Bayındır Sağlık Grubu Hastanelerinde tedavi edilebilmeleri için birlikte çalışmaktan ve sağlık hizmeti almaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Grubun Karadağ’daki temsilciğini yürüten Leo Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çimen, Karadağ’da hizmet verilemeyen branşlardan bazılarının tedavisinin Türkiye’de yapılması için çalıştıklarını ifade ederek, “Anlaşmanın kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Karadağ tarafı branşları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor” açıklamasını yaptı.

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