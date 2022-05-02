Katma değerli ürünlerle büyüyecek

Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe faaliyet gösteren ve sektörde 26 yıllık deneyime sahip olan Yayla Agro Gıda; uluslararası vizyonu, geniş ürün yelpazesi ve son teknolojiye sahip yüksek üretim kapasitesi ile sektörünün öncü şirketlerinden biri konumunda yer alıyor. Hasan Gümüş’ün 1998 yılında “Durukan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri A.Ş” şirketini satın alarak gıda sektörüne adım atmasıyla, Yayla Agro Gıda’nın bugün 6 kıtaya yayılan marka yolculuğu da başlamış oldu.

Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş.

PİRİNÇ VE BAKLİYATTA PAZAR LİDERİ

Gümüş, Yayla markasını sadece Türkiye’nin değil sektöründe dünyanın sayılı şirketleri arasına taşıdı. Yayla Agro Gıda bugün Nielsen 2021 verilerine göre; pirinç ve bakliyat sektöründe pazar lideri, dünya genelinde 100’den fazla ülke ile ticaret ilişkisi bulunan bir şirket haline geldi. Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşları ve ihracatçı şirketleri arasına adını yazdırmayı başardı.

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60 BİNDEN FAZLA SATIŞ NOKTASI

Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, henüz 25 yaşındayken satın aldığı markayı 8 ay sonra yerel zincirler aracılığıyla Ankara sınırlarından çıkardı. Başlangıçta aylık 100 ton üretim kapasitesine sahip olan Yayla Agro Gıda, yıllık yaklaşık 1 milyon ton klasik pirinç ve bakliyat, yıllık yaklaşık 35 milyon adet paketli hazır yemek üretim kapasitesiyle çalışıyor. Ankara ve Mersin fabrikalarında üretim yapan; Türkiye çapında 81 ilde, 20 EDT ve 70’in üzerinde bayi ağı ile 60 binden fazla satış noktasında ürünlerini müşterilerin beğenisine sunan şirket,

yurt dışı pazarlarda da ağırlıklı olarak Legurme markasıyla aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor.

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HAZIR YEMEK ÜRETİM KAPASİTESİ 35 MİLYON PAKET

Sektörde ilk olan ürünleri arasında, süper Gıdalar, Pişirilmeye Hazır Katkısız Karışımlar (Gurme Fit Grubu, Yayla Sebzelim, Yayla Pratik çorba), ev yapımı tadında katkısız, koruyucusuz hazır yemek seçeneklerinin yer aldığı Yayla Yemek Hazır Grubu yer alıyor. Global perakende kanallarında kendi kategorisinde dünyanın sayılı markaları arasına girmeyi hedefleyen şirket, bu amaçla stratejik ortaklıklar ve yurt dışında yatırım gibi konulara da sıcak bakıyor. Yayla Agro Gıda, Ankara ve Mersin’de bulunan fabrikalarında üretim gerçekleştiriyor. Mersin fabrikasının, 2021 sonu itibariyle pirinç, çeltik, bakliyat ve bulgur üretim ve paketleme kapasitesi yıllık 796 bin 800 ton olup, yıllık 35 milyon paket hazır yemek üretim kapasitesine sahip. Mevcutta klasik ürünlerde yıllık yaklaşık 1 milyon ton ve paketli hazır yemekte yıllık yaklaşık 35 milyon adet üretim kapasitesi bulunuyor.

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65’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Yayla Agro Gıda’nın 2021 sonu itibariyle 532 çalışanı bulunuyor ve nitelikli iş gücü ile dikkat çekiyor. Niğde’de kurmayı planladığı yeni fabrikasının devreye girmesi ile birlikte özellikle kadın çalışan sayısını artırmaya devam edecek. 6 kıtada 100’den fazla ülke ile dış ticaret ilişkisi bulunan Yayla Agro Gıda, 65’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yayla Agro Gıda’nın toplam dış ticaret hacmi 2021 yılında 500 milyon dolara ulaştı. Yayla Agro Gıda, 2021 yılında ihracat yaptığı ülkeler arasına; Bosna Hersek, Brunei, Tanzanya, Estonya, Macaristan, Makedonya, Sırbistan, Moğolistan, Japonya, Çin ve Özbekistan’ı da ekledi. Yayla Agro Gıda, Legurme markası ile 65 ülkeye ihracat yapıyor. Legurme ile Yemek Hazır ürünleri de 34 ülkeye ihraç ediliyor. Şirket, TİM Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması sıralamasında yer alıyor.

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ÜRÜNLER AVRUPA’DAN UZAK DOĞU’YA KADAR GİDİYOR

Şirketin gelecek vizyonu hakkında bilgi veren Gümüş, şunları kaydetti: “ Ürettiğimiz ürünler Avrupa’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Uzak Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada talep görüyor. Romanya, Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda, şirketin Avrupa’daki büyüme hedeflerinde merkez olarak seçtiği ülkeler arasında sıralanıyor. Çin, Güney Kore ve Malezya başta olmak üzere Uzak Doğu pazarında da etkinliğini artırmayı istiyor. ABD, Güney Amerika’da Brezilya’nın yanı sıra Avustralya ve Güney Afrika, Rusya, Ukrayna, Ortadoğu’da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de odaklandığı hedef pazarlar arasında.”

100 ÜLKEDE TEMSİLCİLİK AÇMAK İSTİYORUZ

Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, üretim kapasitesini, satışlarını ve ihracatını artırarak, uluslararası alanda marka bilinirliğini yükseltecek çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi. Hasan Gümüş, konuya ilişkin şunları söyledi: “Yayla Agro Gıda’nın önümüzdeki dönem hedefi; global perakende kanallarında kendi kategorisinde dünyanın sayılı markaları arasına girmek. Bu perspektifle önümüzdeki 25 yıla yönelik önemli hedeflerden biri de temsilcilik sayısını artırmak. 100 ülkede temsilcilik açmak istiyoruz.”

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Üretimde hızlı artış

Yayla Agro Gıda, 2021 yıl sonu itibariyle yıllık 796 bin 800 ton üretim ve paketleme kapasitesine

ulaştı. Ayrıca şirketin yıllık hazır yemek üretim kapasitesi de 34 milyon 560 bin pakete yükseldi.

Yayla Akademi’yle güçlü pazar

Çalışmaları devam eden Yayla Akademi’de ülkemizde öğrenim görmekte olan farklı ülkelerden üniversite öğrencilerine dış ticaret konusunda eğitimler verilip, şirkete oryantasyonlarının sağlanmasının ardından kendi ülkelerinde ofislerini açmaları konusunda destek verilecek. Yayla Akademi ile yapılacak çalışmalar, Yayla Agro Gıda’nın hedef pazarlarında etkinliğini ve varlığını güçlendirmesinin yanı sıra ülkemizin yurtdışındaki temsili ve ticaretinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak.”

Halka arz ile sürdürülebilirliği sağlamış oluruz

Halka arza hazırlandıklarını ve SPK’dan onay aldıklarını söyleyen Hasan Gümüş şu bilgileri verdi: “Dünyada finansmana ulaşmak zor bir şey değil. Zor olan aslında değer yaratacak fikirler. Fikrin varsa bir şekilde finansman bulabiliyorsun. Halka açılma motivasyonumuz yatırım yapalım da uygun finansman sağlayalım değil. Bu şirketin kurucusuyum ve 25 yılda sıfırdan bu noktaya geldik. Türkiye’de aile şirketlerinin yüzde 95’i ikinci kuşağa aktarmadan kaybolup gidiyor. Bu sürecin önüne geçmek mesele. Sürdürülebilirlik önemli. Şirket olarak global şirket olma düşüncemiz var. Global marka olma noktasında da bizim geçmişte 4-5 tane Avrupalı şirketlerle görüşmemiz oldu. Türkiye pazarına girmek için satın almak istediler. Kurumsallaşma ve global marka olma vizyonumuz, halka arz kararı almamızdaki en büyük motivasyonumuzu oluşturuyor.”

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3. fabrika için düğmeye bastı

Ankara ve Mersin tesislerinde üretim yapan şirket, üçüncü fabrikasını açmak için de düğmeye bastı. Yeni fabrikanın Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın alınan 127 bin metrekare arazi üzerinde yükseleceğini anlatan Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, yatırıma bu yıl içinde başlanmasının planlandığını söyledi. Yeni üretim tesisinin 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulacağını vurgulayan Gümüş, “Tesiste hazır yemekler, haşlanmış ürünler, donmuş ürünler, kemik suyu ve soslar, bitkisel protein bazlı sağlıklı bakliyat ve pirinç atıştırmalıkları, zenginleştirilmiş pirinç ve bakliyat ürünleri üretilecek ve paketlenecek. Fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi, glutensiz ve vegan ürünlerin sayısının artırılması yanında organik ürünler, topraksız tarım gibi yeni projeler de gündemde yer alıyor. Niğde fabrikası, değişen tüketici ihtiyaç ve beklentilerine uygun katma değeri yüksek farklı ürünlerin pazara sunulmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.