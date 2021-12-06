Ekonomi KGMnin Sultanbeylideki iki taşınmazı satılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KGM'nin Sultanbeyli'deki iki taşınmazı satılacak

Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait İstanbul Sultanbeyli'deki iki taşınmazın satışı için ihale düzenlenecek.

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Haber Merkezi AA
KGMnin Sultanbeylideki iki taşınmazı satılacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, İstanbul Sultanbeyli İlçesi Gazi Mahallesi'ndeki 4036,11 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 17 Aralık'ta düzenlenecek satış ihalesi için 34 milyon 306 bin 935 lira tahmini bedel ve 1 milyon 29 bin 208,05 lira geçici teminat belirlendi.

Adil Mahallesi'ndeki 889,42 metrekare yüzölçümlü taşınmazın içerisinde mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 698,65 metrekarelik kısmının satışı için de aynı tarihte düzenlenecek ihalede tahmini bedel 5 milyon 239 bin 875 lira, geçici teminat 157 bin 196,25 lira olarak tespit edildi.

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