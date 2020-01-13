Ekonomi Kilise dünya standartlarında eğitim kampüsü
İŞ DÜNYASI

​Tosyalı’dan Kilis’e dünya standartlarında eğitim kampüsü

Kilis’e dünya standartlarında eğitim kampüsü

Kilis’teki eski Tekel Suma Fabrikası’nı satın alan Tosyalı Holding, yapıyı dev bir eğitim kampüsüne dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Haber Merkezi İHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,- Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,- Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı

Sanayideki başarıları ve dev yatırımlarıyla olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan Tosyalı Holding’in eğitime katkı sunduğu en yeni adres Kilis oldu. Türkiye’nin dört bir yanında bugüne kadar onlarca eğitim yatırımını üstlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devreden Tosyalı, şimdi de Kilis’in merkezindeki eski Tekel Suma Fabrikası’nı satın aldı ve dünya standartlarında bir eğitim kampüsüne dönüştürülmesi için düğmeye bastı.

“Tosyalı Eğitim Kampüsü” için 11 Ocak’ta Kilis’te düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis Valisi Recep Soytürk, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı katıldı. 50 bin dönümü aşkın arazide konumlanacak kampüs şehrin ve bölgenin en büyük eğitim projeleri arasında yerini alırken, 1000’e yakın öğrenciye dünya standartlarında eğitim sunacak.

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE ARMAĞAN”

İmza töreninde Türk halkı adına Tosyalı Ailesi ve diğer tüm hayırseverlere teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ülkemizin eğitim standartlarını yükseltmek için milletimizle el ele bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda, hayırsever iş insanlarımız önemli bir rol üstleniyor. Her zaman tekrar ediyorum; herkesin parası olabilir, ama hayır işlemek herkese nasip olmaz. Özellikle eğitim alanında yapılan bu yatırımları, çocuklarımızın dolayısıyla ülkemizin geleceğine bir armağan olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise, sosyal sorumluluk yatırımlarını en az grubun ticari başarıları ve sanayi yatırımları kadar önemsediklerinin altını çizdi. Özellikle eğitim alanında bugüne kadar onlarca kalıcı eser yaptıklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettiklerini açıklayan Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kilis’te bugün imzalarını attığımız Tosyalı Eğitim Kampüsü’nün ise bizim için ayrı bir yeri bulunuyor. Atalarımızın, ailemizin doğduğu ve büyüdüğü bu topraklara katkı sunmak, değer katmak bizler için ayrı bir gurur ve mutluluk. Öte yanda, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında hayır işleri yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda sınır tanımıyoruz. Temennimiz, bu tür konularda önümüze daha çok fırsat çıkması…”

1000 ÖĞRENCİYE EĞİTİM SUNACAK

Kilis’in merkezinde yer alan eski Tekel Suma Fabrikası, özelleştirmeyle Mey İçki’ye, ardından yabancı yatırımcılara satılmıştı. Son birkaç yıldır atıl olan yapıyı Tosyalı Holding 12.5 milyon TL’ye satın aldı. 50 bin dönümü aşkın bir arazi üzerine kurulan yapı, eğitim kampüsüne dönüştürüldüğünde, 100 derslik ve anaokulu binasıyla bölgede tam teşekküllü bir eğitim programı sunacak. Yaklaşık 1000 öğrenciye dünya standartlarında eğitim sunması planlanan kampüs bünyesinde, aynı zamanda, spor tesisleri, kütüphane, bilim merkezi ile kültür-sanat merkezinin de yer alması planlanıyor.

Taslak metin ortaya çıktı

Taslak metin ortaya çıktı

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması.
23 ayın zirvesinde

23 ayın zirvesinde

Tahvil faizi ise ​son iki yılın en düşük seviyesinde.
Merih Demiraldanüzen haber

Merih Demiral'dan
üzen haber

​Milli futbolcunun sakatlığına dair üzen detay.
Risk primi son <br>20 ayın en düşüğünde

Risk primi son
20 ayın en düşüğünde

​Bakan Berat Albayrak, sosyal medyadan açıkladı.
Ateşkes kısa <br>sürede imzalanmalı

Ateşkes kısa
sürede imzalanmalı

​Erdoğan ve Conte ortak basın toplantısı düzenledi.
Son noktayı koydu

Son noktayı koydu

Ticaret Bakanlığı'ndan ekspertiz ücreti açıklaması.

Acılı babadan CHP'ye tepki

Acılı babadan CHP'ye tepki

​"Terörist Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize buraya gelin"

Trabzon'da<br> faciadan dönüldü

Trabzon'da
faciadan dönüldü

​Daha önce tahliye edilen okulun istinat duvarı çöktü.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
Sapanca <br>Gölü'nde katliam

Sapanca
Gölü'nde katliam

​68 yabani ördek ile turna, sazan ve kızılkanat gibi çok sayıda balık telef oldu.
Benzin döküp yaktılar

Benzin döküp yaktılar

​Çocuk parkındaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İdlib'de ateşkes

İdlib'de ateşkes

​Rusya, 3 yeni kontrol noktasının açıldığını duyurdu.
Kanal İstanbul <br>için tarih verdi

Kanal İstanbul
için tarih verdi

Ulaştırma Bakanı Turhan, Kanal İstanbul'un detaylarını açıkladı.
4 aylık <br>maaşı da ödenecek

4 aylık
maaşı da ödenecek

​İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı.
Şike göndermesi

Şike göndermesi

Trabzonspor'dan Ali Koç'un iddialarına sert cevap.
İyilik bakkalda
Hayat

İyilik bakkalda

Bakkala ekmek için giden çocuklara hediye kitap veren Kanber Bozan’ın hikayesini daha önce Yeni Şafak Pazar okurlarıyla paylaşmıştık. Bu defa “Bizi Robin Hood gönderdi” diye kapısını çalan gençlerin getirdiği 15 bin kitabı konuştuk.
Türkiye'nin Otomobili prototipiyle tescil yolunda: TÜRKPATENT'te gerekli süreçlerin tamamlanması için gün sayıyor
Teknoloji

Türkiye'nin Otomobili prototipiyle tescil yolunda: TÜRKPATENT'te gerekli süreçlerin tamamlanması için gün sayıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, prototipi tanıtılan otomobil için ABD'den Avrupa'ya Hindistan'dan Rusya'ya kadar uluslararası alanda yürüttüğü tescil çalışmalarının yanı sıra ulusal alanda da TÜRKPATENT'te gerekli süreçlerin tamamlanması için gün sayıyor. TÜRKPATENT, 3 farklı başlıkta yapılan marka başvurularında tescil işlemlerini gerçekleştirirken, bazılarında araştırma ve inceleme raporlarını hazırlıyor. TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, "Tescil süreçleri önemli. Farklı ülkelerde gerekli tescil başvuruları yapılmazsa Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımı ve markası oralarda taklit edilebilir" dedi.
Otizmli Yunus Emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor: Profesörler dahi açıklayamıyor
Hayat

Otizmli Yunus Emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor: Profesörler dahi açıklayamıyor

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık'ın hafızası herkesi şaşırtıyor. Gördüğü hiç bir şeyi unutmayan, söylenen her tarihin gününü bilen Yunus Emre'nin ailesi onun daha fazla yeteneği olduğuna inanıyor. Ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da tanışan Yunus Emre'nin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması için ilgili kuruluşların yardım etmesini istiyor. Yunus Emre’nin çok farklı araştırmalarının olduğunu ama kendilerinin onu çözmekte ve keşfetmekte yetersiz kaldıklarını vurgulayan baba Murat Sağlık, profesörlerin dahi Yunus Emre’nin bu sistemi nasıl çözdüğünü açıklayamadıklarını söyledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.