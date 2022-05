Kırmızı et üretimi 2 milyon tona yaklaştı Türkiye İstatistik Kurumu, 2020-2021 dönemine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton olarak tahmin edildi.

