Ekonomi Kırmızı et üretimi 2 milyon tona yaklaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kırmızı et üretimi 2 milyon tona yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020-2021 dönemine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton olarak tahmin edildi.

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Haber Merkezi AA
Kırmızı et üretimi 2 milyon tona yaklaştı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020-2021 dönemine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerine göre, 2020'de 1 milyon 785 bin 952 ton olan kırmızı et üretimi, 2021'de yüzde 9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton olarak tahmin edildi.

Bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 8,9 yükselerek 1 milyon 460 bin 719 ton, koyun eti üretimi yüzde 11,7 artarak 385 bin 933 ton, keçi eti üretimi yüzde 4,5 artarak 94 bin 555 ton, manda eti üretimi de yüzde 28,6 artarak 10 bin 831 ton olarak hesaplandı.

Kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde edilen demografik verilere dayalı olarak belirlenen "kasaplık güç oranı" ile hesaplanan "iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı" ile "ithalattan kesilen hayvan sayısı"nın ortalama karkas ağırlıklarıyla çarpılması suretiyle elde ediliyor.

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