Kırsal kalkınmanın anahtarı coğrafi işaretli ürün

Alternatif turizm çeşidi olarak önem kazanan gastronomi turizmi ve coğrafi işaretlemenin önemi, 15-18 Ocak'ta Antalya’da ziyarete açılan ‘Hotel-Restoran-Cafe (HO-RE-CA) 31.Hotel Equipment ve 27.Food Product fuarlarında gündeme taşındi.

400’den fazla ürün var

Geleneksel ürünler ve coğrafi işaretler Uzmanı Huriye Özener, “Kırsal kalkınmanın anahtarı, gastronomi turizmi içerisinde coğrafi işaretli ürünlerimizin büyük önemi var" dedi.

Şu an ülkemizde coğrafi işaretli ürünlerin sayısı 400’ün üzerinde, Avrupa Birliği’nde üç tane tescil edilmiş ürünümüz var bunlar, Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı.

SIRADA AYDIN KESTANESİ VAR

Aydın kestanesi için de Avrupa Birliği başvurusu yapıldı, Özener, "Kısa bir süre içerisinde o da ilan edilecek. Ülkemiz bu anlamda çok zengin hep diyoruz beyaz kelebeklerimizin bunlara sahip çıkması lazım, tıpkı ticari markalar gibi” dedi. Tescilli ürünlerin gastronomi turizmini de hareketlendirmesi bekleniyor.

3,5 milyar dolarlık sektör

Fuar kapsamında düzenlenen etkinlikte, 3,5 milyar dolarlık sektörün, coğrafi olarak işaretlenen ürünlerle turizme ve ülkemize katacağı değerlere dikkat çekilirken, şeflerin bu ürünleri mutlaka kullanması ve kullandıklarında da logo kullanarak farkındalık yaratması gerektiği belirtildi.

Slogan belli:”Yaşasın Anadolu”

Coğrafi İşaretli Ürünler ve Gastronomi Turizm İlişkisi paneli Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Erol’un konuşması ile başladı. Yerli ürünlerin tüketiminin yaygınlaşması gerektiğine vurgu yapan Erol, Türkiye Aşçılar Federasyonunun 2020 konsepti olan “Yaşasın Anadolu” sloganına değinerek, “Yaşasın Anadolu önemli bir projedir, kalkınmak için bu tarz projeleri desteklemeliyiz. Kendi öz sermayemizi doğru kullanıp benimsemeliyiz yoksa markalara ve başka ülkelere bağımlı oluyoruz” dedi.

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Yenilikçi ürünler burada

Fuardan bir kare

Turizm ve gıda sektörünün Türkiye’deki en büyük buluşması ANFAŞ Hotel Equipment - 31.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile ANFAŞ Food Product - 27.Uluslararası Gıda ve İçecek fuarı; dikkat çeken ürünlere, yeniliklere, Ar-Ge yatırımlarına ve çarpıcı markalara ev sahipliği yaptı. 600 katılımcının 3 bin 700’ün üzerinde markasını sergilediği fuarda 60 gün içinde doğada çözünebilen ekolojik tabaklar öne çıktı.

Bu tabaklar ekolojik…