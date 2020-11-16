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Konut satışları azaldı

Türkiye'de konut satışları ekimde yıllık bazda yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574 oldu. Ekimde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,5 geriledi. Ocak-ekim döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 milyon 280 bin 852'ye ulaştı.

Haber Merkezi AA
Konut satış istatistikleri açıklandı.
Konut satış istatistikleri açıklandı.

Türkiye'de konut satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

  • Buna göre, ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,5, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 16,3 azaldı. Ekimde satılan konut sayısı 119 bin 574 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konutla (yüzde 18,6) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 10 bin 624 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 6 bin 846 konut satışıyla (yüzde 5,7) İzmir izledi. En az satış olan iller 16 konutla Ardahan, 24 konutla Hakkari ve 71 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

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İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 azalış göstererek 25 bin 566'ya düştü.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,4 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 494 konut ve yüzde 21,5 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en az olduğu il 4'er konutla Ardahan ve Hakkari oldu.

Diğer konut satışları ekimde yıllık bazda yüzde 1,7 artışla 94 bin 8 adet olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 16 bin 776 konut satışı ve yüzde 17,8 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,3 olarak hesaplandı. Ankara 7 bin 942 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 5 bin 154 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 12 konutla Ardahan oldu.

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36 bin 976 konut ilk defa satıldı

  • İlk defa satılan konut sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,3 azalarak 36 bin 976 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,9 olarak kayıtlara geçti.

İlk satışlarda İstanbul 6 bin 401 konutla en yüksek payı (yüzde 17,3) aldı. İstanbul'u 2 bin 409 konut satışıyla Ankara, bin 797 satışla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 azalış göstererek 82 bin 598 olarak gerçekleşti.

İstanbul 15 bin 869 ikinci el konut satışı ve yüzde 19,2 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,3 oldu. İstanbul'u 8 bin 215 konut satışıyla Ankara, 5 bin 49 satışla İzmir izledi.

İkinci el konutta en pahalı İstanbul en ucuz Şanlıurfa!
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Türkiye'de en fazla ikinci el konut satılan yerlerde, güncel ikinci el konut fiyatları raporuna göre en pahalı ikinci el konut İstanbul'da yer alıyor.
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İstanbul'u ise m2 birin fiyatları ile İzmir, Balıkesir ve Bursa izliyor.
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En pahalı ikinci el konutun yanı sıra en ucuz ikinci el konut ise Şanlıurfa'da yer alıyor.
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İstanbul'da 100 m2 daire için ortalama 386 bin TL istenirken Şanlıurfa'da bu rakam 194 bin TL'ye kadar iniyor.
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İşte en fazla ikinci el konut satılan illerde konutta m2 birim fiyatları ile geri dönüş süreleri..
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Bursa ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.254 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl
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Aydın ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.668 TL Amortisman Süresi: 23 Yıl
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Antalya ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.820 TL Amortisman Süresi: 15 Yıl
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İzmir ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 3.095 TL Amortisman Süresi: 20 Yıl
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İstanbul ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 3.865 TL Amortisman Süresi: 21 Yıl
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Adana ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.945 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl
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Gaziantep ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.083 TL Amortisman Süresi: 16 Yıl
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Kocaeli ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.138 TL Amortisman Süresi: 21 Yıl
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Manisa ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.164 TL Amortisman Süresi: 20 Yıl
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Eskişehir ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.204 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl
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Şanlıurfa ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.262 TL Amortisman Süresi: 16 Yıl
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Diyarbakır ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.468 TL Amortisman Süresi: 18 Yıl
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Hatay ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.500 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl
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Konya ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.600 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl
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Kayseri ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.632 TL Amortisman Süresi: 24 Yıl
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Mersin ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.716 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl
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Samsun ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.760 TL Amortisman Süresi: 20 Yıl
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Tekirdağ ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.771 TL Amortisman Süresi: 19 Yıl
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Ankara ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 1.914 TL Amortisman Süresi: 16 Yıl
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Balıkesir ikinci el konut fiyatları Ortalama metrekare fiyatı: 2.419 TL Amortisman Süresi: 23 Yıl
İkinci el konutta en pahalı İstanbul en ucuz Şanlıurfa!
Türkiye'de ikinci el konut fiyatlarına bakıldığında en pahalı il İstanbul olarak öne çıkıyor. İstanbul'un aksine en fazla ikinci el konut satışı yapılan iller arasında en ucuz ikinci el konut ise Şanlıurfa'da yer alıyor. İşte en fazla ikinci el konut satılan illerde konutta m2 birim fiyatları ile yatırımla doğru orantılı geri dönüş süreleri..


Yabancılara konut satışı arttı

  • Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 5 bin 258 oldu.

Bu alanda ilk sırada 2 bin 458 konutla İstanbul bulunurken, bu ili 928 satışla Antalya, 347 satışla Ankara, 187 satışla Yalova ve 186 konut satışıyla Bursa izledi.

Ekimde Türkiye'den Irak vatandaşları 909 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 849 konutla İran vatandaşları izledi. Rusya Federasyonu vatandaşları 400, Afganistan vatandaşları 225 ve Kazakistan vatandaşları 213 konut edindi.

Konut satışları ocak-ekim döneminde yüzde 27 yükseldi

Ocak-ekim döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 milyon 280 bin 852'ye ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 124,2 artarak 534 bin 256 oldu. Diğer satış türleri ise yüzde 3 azalarak 746 bin 596 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 2,3 artarak 396 bin 184'ü buldu. İkinci el konut satışları da yüzde 42,5 artarak 884 bin 668 olarak gerçekleşti.

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