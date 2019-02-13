Konya Şeker’den tohum atılımı

Patates tohumluğu konusunda yurtdışına bağımlılığı ortadan kaldırmak ve ithal tohumlara harcanan milyonlarca liralık dövizin ülkede kalmasını sağlamak, bir yandan da dondurulmuş parmak patates ve patates nişastası üretimi yapmak için kurulan Seydibey Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri’nin nitelikli hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla 2013 yılında faaliyete başlattığı Doku Kültürü Laboratuvarı’nda hastalıklardan ari temiz ve genç patates tohumları üretiliyor. Yaklaşık 4 yıl süren patates tohumluğu üretim süreçlerini başarıyla tamamlayan Konya Şeker, ürettiği genç jenerasyon patates tohumluklarını 2 yıldır patates üreticisine dağıtmaya başladı. İlk hedefi bölge üreticisinin patates tohumluğu ihtiyacını tamamen yerli imkanlarla karşılamak olan Konya Şeker, uzun vadeli hedefini ise patates tohumluğunda ithalata ihtiyaç kalmamasını sağlamak olarak belirledi.

3 YILDA 7 BİN 658 TON TOHUM

Patates tohumluğunun laboratuvar şartlarında üretimini tamamlayan ve mini yumruların tohumluk üretiminde kullanılabilmesi amacıyla çoğaltımı için arazi ekimine 2016 yılında başlayan Konya Şeker, 3 yılın sonunda 7 bin 658 ton patates tohumluğu üretti. Doku Kültürü Laboratuvarı yetkililerinin verdiği bilgilere göre Konya Şeker, 2016 yılından itibaren sulamaya yeni açılmış, geçmişinde hiç patates ekimi yapılmamış araziler bularak elit tohumluk patates üretim çalışmalarını yaptı. 2018 yılında genç jenerasyon 2 bin 200 ton elit tohumluk patatesi üreticilerle buluşturan Konya Şeker, bu yıl ise 3 bin 600 ton elit tohumluk patatesin üreticilere dağıtılmasını planlıyor.

Konya Şeker’in doku kültürü projesiyle ilgili olarak 25.ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk yaptığı değerlendirmede, “Patates tohumluğu üretiminde kullanılan mini yumrular ve diğer kademelerdeki tohumluklar Türkiye’ye Avrupa ülkeleri ve Çin’den geliyor, ancak genç ya da sıfır jenerasyon tohumluk getirmenin nerede ise imkansız olması gibi sebeplerle ülkemize genelde yaşlı diyebileceğimiz tohumluklar ithal edilebiliyordu. Anılan sebeplerle yaşlı ve istisnai olarak da olsa hastalıklı tohumların ülkeye girmesi hem topraklarımızı kirletiyor hem de ciddi verim kayıplarına neden oluyordu” dedi.

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ÜRETİM HASTALIK RİSKİNİ BİTİRDİ

Sıfır jenerasyon, hastalıklardan ari tohumu fahiş fiyatlarla dahi ithal etmenin imkansız olduğunu dile getiren Başkan Recep Konuk şöyle devam etti;

“Patateste verimli ve kaliteli üretim yapabilmek için tek çare tohumunu da üretmektir. Toplamda 27 çeşit sağlıklı tohum ve fide üretimi gerçekleştirdiklerine değinen Konuk, “En çok önem verdiğimiz tohumluklardan birisi de patates tohumudur. Patates bölgemiz açısından çok önemli bir tarım ürünü. Böyle bir ürünün tohumu ithal ya da yaşlı ve kalitesiz olursa topraklarımızı hasta ediyor. Bu riski ortadan kaldırmanın tek yolu kendi tohumluğumuzu üretmek. Düne kadar dışarıya bağımlı olduğumuz patates tohumu konusuna, Doku Kültürü Merkezimizde ürettiğimiz yerli ve milli tohumla çözüm bulduk. Hem dışardan gelen hastalıklar bitti, hem dışarıya bağımlılık sonlandı, hem de çok verimli tohumlara erişmiş olduk.”

SERALARI ŞEKER FABRİKASI ISITIYOR



Şeker fabrikasının üretim prosesinde kullandığı sıcak su Konya Şeker’in tohum üretmek amacıyla kurduğu seraların ve laboratuvarın sıfır maliyetle ısıtılmasında değerlendiriliyor. Çürük buhar da denilen ve üretim prosesinde tekrar kullanmak için soğutulması gereken suyu soğutma kulelerinde enerji harcayarak soğutmak yerine seralarda dolaştırarak hem seraları ısıtan hem de suyu sıfır maliyetle soğutan Konya Şeker, Türkiye’nin en büyük sera alanlarından birini de kışın -30 dereceleri gören Konya’da kurmuş ve domates, salatalık, biber gibi sera ürünlerinin üretimini sağlıyor.