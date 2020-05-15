Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezalarına ilişkin düzenleme yönetmeliğe taşındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezalarına ilişkin düzenleme yönetmeliğe taşındı

Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezalarına ilişkin düzenleme yönetmeliğe taşındı

Geçiş ücretini ödemeyen araç sahiplerine, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait ücretin 4 katı idari para cezası verilecek, 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun ödeyenlere ise ceza uygulanmayacak.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Köprü ve otoyollardan kaçak geçişlerde uygulanan idari para cezalarına yönelik 2018'de yapılan yasal düzenleme doğrultusunda, ilgili yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "en uzun mesafe geçiş ücreti", ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınarak belirlenen geçiş ücreti şeklinde tanımlandı.

"Hızlı Geçiş Sistemi" de araç içinde bulunan araç içi etiketin (pasif etiketin) gişe sahasında bulunan antenler ile elektromanyetik dalga kullanarak haberleşmesi sonucu geçiş ücretinin banka hesabından otomatik olarak düşülmesini sağlayan operatörsüz geçiş ücreti toplama sistemi olarak belirlendi.

4 katı tutarında idari para cezası verilecek

Köprü ve otoyollardan ücret ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre geçiş ücreti ödemeden giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası verilecek. Söz konusu idari para cezası, 2018'de yapılan yasal düzenleme öncesinde 10 katı olarak uygulanıyordu.

Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, bu geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun ödeyenlere ise ceza uygulanmayacak. Söz konusu süre de 2018'deki düzenleme öncesi 7 gün olarak uygulanıyordu. Ödemesiz geçiş ücreti bedelinin ödenmesinden araç sahibi sorumlu olacak.

Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları için belirlenen 15 günlük süre beklenmeyecek.

Abone Ol Google News
Aşıyı hayvanlarda deniyoruz

Aşıyı hayvanlarda deniyoruz

​Bakan Pakdemirli'den heyecanlandıran koronavirüs aşısı açıklaması.
Polisi çileden çıkardılar

Polisi çileden çıkardılar

​Daha önce 3 kez ceza kesilen minibüsçü yine yakalandı.
Alçak saldırıya38 gözaltı

Alçak saldırıya
38 gözaltı

​İhtiyaç sahiplerine yardım götüren vefa ekibine saldırmışlardı...
Haziranda başlıyor

Haziranda başlıyor

​TCDD hızlı tren seferleri için başlangıç tarihi verdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan<br> normalleşme rehberi

Sağlık Bakanlığı'ndan
normalleşme rehberi

13 başlık altında uyulacak adımlar tek tek belirtildi.
Ağustosta başlayabilir

Ağustosta başlayabilir

​​Şenes Erzik, liglerin başlangıcını değerlendirdi.

Albayrak'tan<br>Pakistan'da seferberlik

Albayrak'tan
Pakistan'da seferberlik

​Hijyenik hizmet vermek için tüm tedbirler alındı.

Bir ihmal üç can aldı

Bir ihmal üç can aldı

​Cenaze namazı kılınan köyde ölü sayısı yükseliyor.

HDP'li 4 başkan gözaltına alındı

HDP'li 4 başkan gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığınca 3 belediyeye görevlendirme yapıldı.
Fark edilince vermeyi durdurdular

Fark edilince vermeyi durdurdular

​Büyükşehirlerden kaçmak için çiftçi belgesine akın ettiler.
74 günde<br> iade edilecek

74 günde
iade edilecek

​Koronavirüs nedeniyle tatilini iptal edenler dikkat.
Salgın sürecinde<br> pes dedirten olay

Salgın sürecinde
pes dedirten olay

Kaçak villa için iskeleye ray döşemişler.
Camilere dönüyoruz!

Camilere dönüyoruz!

Ali Erbaş: 12 Haziran'dan itibaren avlularda ibadet edilmeye başlanacak.
İkinci katta<br> asılı kaldı

İkinci katta
asılı kaldı

​Korona şüphelisi hastaneden kaçmaya çalıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.