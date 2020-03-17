Ekonomi Koronavirüs fırsatçılarına karşı Türkiye topyekün seferber oldu
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Koronavirüs fırsatçılarına karşı Türkiye topyekün seferber oldu

Koronavirüs fırsatçılarına karşı Türkiye topyekün seferber oldu

Tüm dünyada hızla yayılan pandemik virüs korona fırsatçılara da gün doğurdu. Özellikle virüsten korunmak için alınabilecek tüm ürünlerin fiyatı uçuşa geçti. Fırsatçılara karşı harekete geçen bakanlıklar ve yerel yönetimler ihbar hatları ve mobil uygulamalar üzerinden yüzlerce şikayeti alıp gerekli idari işlemleri başlattı. İş dünyası ise fiyatlarda oynama yapan işletmelere yönelik disiplin sürecini devreye aldı. Öte yandan fırsatçılara karşı üreticiler de tek ses olurken, kimi market, eczane ve medikal firması ise satışını yaptıkları ürünlere ilişkin indirim yaparak tepkilerini gösterdi.

Kenan Biter Yeni Şafak
81 ilde çok sayıda denetim ekibi marketleri gezerek belli ürünlerde fiyat kontrolleri gerçekleştirdi.
81 ilde çok sayıda denetim ekibi marketleri gezerek belli ürünlerde fiyat kontrolleri gerçekleştirdi.

Koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından belli ürünlere yönelik ortaya çıkan yoğun ilgiyi fırsata çevirmek isteyenlere karşı Türkiye topyekun seferber oldu.

Ticaret, Maliye ile Gıda Bakanlığı fahiş fiyatlara ilişkin whatsapp ihbar hatlarını devreye alırken paylaştıkları iletişim numaraları üzerinden vatandaşlardan karşılaştıkları haksız fiyat ve durumları kendileri ile paylaşmalarını istedi.

ŞİKAYET HATLARI

Fahiş fiyatlarla ilgili her türlü ihbar ve şikayetler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Alo 174 Gıda Hattı ile WhatsApp İhbar Hattı’na (0 501 174 0 174), Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘VİMER-189’ ihbar hattına, Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 ve Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasına yapılabiliyor.

İnfografik: Davuthan Güçlü
Bakanlıkaların ihbar hatlarının yanı sıra belediyeler de kendi şikayet hatlarını oluşturarak vatandaşlar ile paylaşıyor.

81 İLDE DENETİM

Öte yandan Ticaret Bakanlığı 81 ilde tüketicinin korunması için Piyasa Gözetimi genel Müdürlüğü koordinasyonunda ticaret il müdürlükleri ekiplerince eş zamanlı denetimlere başladı. Bakanlık ekiplerinin yanı sıra belediyeler de bünyelerindeki zabıta ekiplerini market, eczane, medikal ve kozmetik ürünleri satan yerlere yönlendirerek fahiş fiyat avına çıktı.

Bakanlıklara ve belediyelere bağlı ekipler 81 ilde fırsatçılara göz açtırmıyor.

YÜZLERCE ŞİKAYET YAĞDI

Bakanlıkların ihbar hatlarına yönelik ardı ardına yaptığı çağrıların ardından yüzlerce kişi özellikle online satış kanalları üzerinden karşılaştıkları fahiş fiyatları ihbar hatları üzerinden yetkililere bildirirken, 2018 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden ürünlerin fotoğraflarını çekerek şikayet etmeye başladı.

  • Bakanlıklara iletilen ürün şikayetlerinde başı ise koronavirüs sonrası satışlarında ciddi artış yaşanan kolonya, maske ve dezenfektan ürünleri çekti.

HEM HAPİS HEM DE PARA CEZASI!

Koronavirüs sonrası ürünlerde fahiş fiyat uygulayanlar hakkında 100 bin TL'yi aşan cezai işlem uygulanıyor. Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiillerine yönelik ise TCK'ya göre suç sayılmasından kaynaklı hapis cezasına kadar giden bir süreç işletiliyor.

Çok sayıda vatandaş fahiş fiyatlı ürünleri bakanlığa şikayet etti.

TİCARET ODALARINDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Bakanlığın ve yerel yönetimlerin koronavirüs sonrasında ortaya çıkan haksız fiyatlara karşı başlattığı seferberliğe iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından da tam destek geldi.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere nereyse tüm illerin ticaret odalarından peşe peşe yapılan açıklamalarda, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı sessiz kalınmayacağı ve disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağının altı çizilirken gerekli cezai işlemin de uygulanacağına vurgu yapıldı.

İNDİRİMLİ TEPKİ!

Kimi market, eczane ve medikal firması ise satışını yaptıkları ürünlere ilişkin fırsatçılara indirim ile tepki gösterdi. Çok sayıda market ve eczacı kendilerine gelen tüm maske ve dezenfektan ürünlerini geliş fiyatına satma kararı aldığını duyururken, özellikle talep yoğunluğu olan bakliyat ürünlerinde indirime gittiğini açıkladı.

Kimi marketler fiyatları arttırılan ürünlerde indirim yaparak tepki gösterdi.

KİŞİ BAŞINA ADET SINIRLAMASI

Fiyat spekülasyonlarına karşı mücadele etmek için kimi marketler bakliyat ve pirinç satışında bir ay boyunca fiyat artışı yapmayacağını açıklarken, kritik öneme sahip ürünlerden vatandaşların mahrum kalmasını önlemek için de antibakteriyel özellikli sıvı sabun ve ıslak mendil, kolonya, eldiven, maske ve makarna gibi hijyen ürünü, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinde kişi başına adet sınırlaması getirdi.

ÜRETİCİLER DE TEK SES OLDU

Fırsatçıların virüs salgını sonrasında fiyatlarında ciddi oynamalar yaptığı bakliyat, kolonya, maske ve dezenfektan ürünlerine yönelik üreticiler de tek ses oldu.

İnternet sitelerindeki suni fiyatlara aldanılmaması gerektiğini belirten bakliyat üreticileri Türkiye'de 2 yıl boyunca herkese yetecek kadar bakliyat olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin hijyen ve sağlık ürünleri üretimi açısından büyük bir altyapıya sahip olduğu ve maske dahil yeteri kadar ürün olduğuna da dikkat çekilirken, kolonya üreticileri ise rafların ve depoların mallarla dolu olduğunu kaydederek panik yapılmasın çağrısında bulundu.

KOLONYA VE MASKEDE ÖNLEM

Kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının karşılanması amacıyla, benzine etanol karıştırma zorunluluğu kaldırıldı. Böylece rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla son günlerde koronavirüse karşı yoğun talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak.

Öte yandan MKEK Maksam Makine ve Maske Fabrikası da ihtiyacı karşılamak üzere maske üretiyor.

Bakan'ın talimatı ile harekete geçtiler: 81 ilde fırsatçılara göz açtırmıyorlar
FOTOĞRAF 39
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Ticaret Bakanlığınca 81 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesi nedeniyle bazı ürünlere yönelik artan talepten dolayı tüketicinin korunmasına yönelik fiyat denetimleri yapıldı.
Title
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından 81 ilde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlükleri ekiplerince, maske ve diğer sağlık malzemeleri ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarındaki haksız artışa yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
Title
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bugün yaptığı açıklamada hem maskeler ve diğer sağlık malzemeleri hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını belirtmişti.
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Pekcan, açıklamasında Bu sabah bana gelen bilgilere göre, gıda ürünlerinde herhangi bir fahiş fiyat uygulaması perakende market zincirlerinde yok. İnternet ortamında yanıltıcı fiyat bilgileriyle ilgili de gereğini yapacağız. ifadelerini kullanmıştı.
Title
Ticaret Bakanlığınca 81 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesi nedeniyle bazı ürünlere yönelik artan talepten dolayı tüketicinin korunmasına yönelik fiyat denetimleri yapıldı.
Title
Antalya Ticaret İl Müdürlüğü, maske ve dezenfektan ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle kentteki eczanelerde denetim yaptı.
Title
Ekipler, denetimler sonucunda bir de rapor düzenledi. Raporda denetimle ilgili kanun maddelerine ve denetim sonucuna yer verildi.
Title
Ekipler, denetimler sonucunda bir de rapor düzenledi. Raporda denetimle ilgili kanun maddelerine ve denetim sonucuna yer verildi.
Title
Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle özellikle hijyen ve temizlik maddelerindeki fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmek için kent merkezindeki marketlerde denetleme yapıldı.
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4 ayrı ekip halinde kentin farklı mahallelerine dağılarak marketlere giden, özellikle kolonya, temizlik, hijyen ürünleri ve makarna reyonlarındaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek faturalarını incelediler.
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Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Birimine bağlı ekipler ürünleri tek tek kontrol ettiler.
Title
Ekiplerin yaptıkları incelemelerde marketlerdeki ürünlerde yeni fiyat düzenlemelerinin yapılmadığı görüldü.
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Belediye ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri marketlerin yanı sıra eczane ve medikal malzeme satan iş yerlerinde de denetimlerde bulunarak maske ve hijyen ürünlerinin fiyatlarını inceleyerek stok yapılıp yapılmadığını kontrol ettiler. Marketlere alışveriş için gelen vatandaşlar, korona virüsünden korktuklarını belirterek, özellikle kolonya almayı tercih ediyor.
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Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki eczane, market ve diğer satış yerlerini fahiş fiyat girişimlerine karşı denetledi.
Title
Ümraniye Belediyesi ekipleri, yeni tip koronovirüsü (Kovid-19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı.
Title
Zabıta ekipleri, başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı.
Title
Van'ın Edremit ilçesinde, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bazı ürünlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler başladı.
Title
Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının yaşanmasından sonra gıda, maske ve hijyen ürünlerinde, fahiş fiyat artışları uygulanmasını engellemek için denetimlerini sıklaştırdı.
Title
Çin'den birçok ülkeye yayılan koronavirüsten dolayı birçok market ve pazarlamacı; gıda ürünleri başta olmak üzere N95 maskesi, cerrahi maske, eldiven, ateş ölçer, koruyucu tulumlar, kolonyalar ve dezenfektanları fahiş fiyatlarla satmamaları için denetlendi. Ekipler, fiyat, yerli üretim ve logo tanıtım bilgisi, indirim fiyatına esas gerçeklik ve son kullanma tarihi denetimleri yaptı.
Title
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Title
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Title
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Title
Kocaeli’de koronavirüs nedeni ile vatandaşların maske ve dezenfekte ürünlere olan talebini fırsatçılığa dönüştürenlerin engellenmesi amacıyla ekipler tarafından fiyat etiketi denetimi yapıldı.
Title
Kocaeli’de koronavirüs nedeni ile vatandaşların maske ve dezenfekte ürünlere olan talebini fırsatçılığa dönüştürenlerin engellenmesi amacıyla ekipler tarafından fiyat etiketi denetimi yapıldı.
Title
Ümraniye Belediyesi koronavirüsünü (COVİD - 19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı. Ayrıca ilçedeki led ekranlardan yapılan duyurularla da vatandaşların fahiş fiyat uygulayan işyerlerinin bildirilmesi istendi.
Title
Ümraniye Belediyesi koronavirüsünü (COVİD - 19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı. Ayrıca ilçedeki led ekranlardan yapılan duyurularla da vatandaşların fahiş fiyat uygulayan işyerlerinin bildirilmesi istendi.
Title
Bursa'da zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.
Title
Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 24 işletme denetlendi.
Title
Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 24 işletme denetlendi.
Title
Kırıkkale'de, koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında fahiş fiyat artışı iddialarına ilişkin 24 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Title
Kırıkkale'de, koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında fahiş fiyat artışı iddialarına ilişkin 24 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Title
Şırnak’ın Uludere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Title
Şırnak’ın Uludere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Title
Şırnak’ın Uludere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Title
Şırnak’ın Uludere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Title
Trabzon’un Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tıbbi ürünler, kozmetik malzemeleri ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı esnaf ve marketler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetime alındı.
Title
Trabzon’un Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tıbbi ürünler, kozmetik malzemeleri ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı esnaf ve marketler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetime alındı.
Title
Trabzon’un Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tıbbi ürünler, kozmetik malzemeleri ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı esnaf ve marketler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetime alındı.
Title
Trabzon’un Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tıbbi ürünler, kozmetik malzemeleri ve gıda ürünlerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı esnaf ve marketler zabıta ekipleri tarafından sıkı denetime alındı.
Bakan'ın talimatı ile harekete geçtiler: 81 ilde fırsatçılara göz açtırmıyorlar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın hem maske ve diğer sağlık malzemeleri hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını açıklamasının ardından denetim ekipleri sahaya indi.

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Koronavirüs fırsatçılarına karşı Türkiye topyekün seferber oldu
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Koronavirüs fırsatçılarına karşı Türkiye topyekün seferber oldu

Tüm dünyada hızla yayılan pandemik virüs korona fırsatçılara da gün doğurdu. Özellikle virüsten korunmak için alınabilecek tüm ürünlerin fiyatı uçuşa geçti. Fırsatçılara karşı harekete geçen bakanlıklar ve yerel yönetimler ihbar hatları ve mobil uygulamalar üzerinden yüzlerce şikayeti alıp gerekli idari işlemleri başlattı. İş dünyası ise fiyatlarda oynama yapan işletmelere yönelik disiplin sürecini devreye aldı. Öte yandan fırsatçılara karşı üreticiler de tek ses olurken, kimi market, eczane ve medikal firması ise satışını yaptıkları ürünlere ilişkin indirim yaparak tepkilerini gösterdi.
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Batı medyası koronavirüs üzerinden İslamofobiyi körüklüyor
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Batı medyası koronavirüs üzerinden İslamofobiyi körüklüyor

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede Avrupa merkezli bir salgına dönüşen koronavirüs sürecinde en fazla eleştirilen konuların başında Batı medyasının haberlerde kullandığı görseller geldi. Haberle hiçbir ilgisinin olmamasına rağmen cami, başörtülü kadın gibi İslami sembollerin sık sık yer aldığı fotoğraflar BBC, CNN International ve New York Times gibi gazeteler tarafından sık sık kullanıldı. Uzmanlar, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının söz konusu görüntüleri kullanarak insanları İslamofobiye yönlendirdiği görüşünde.

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