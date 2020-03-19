Koronavirüs sonrası termal kamera satışında patlama

Yıllardır doğu ve güneydoğu bölgelerinde terörle mücadeleye karşı kullanılan, sınır hattı boyunca kaçakçılık ve yasa dışı geçişlere karşı önemli görevler üstlenen ve TSK’nın adeta gözü kulağı olan termal kameralar, bugünlerde koronayla mücadelede sık sık karşımıza çıkıyor.

Canlıların vücut ısısını ölçerek, Türkiye’nin terör, kaçakçılık ve koronayla mücadelesine katkı sağlayan termal kameraların satışında patlama yaşanıyor.

Özellikle büyük şirketler, hastaneler son günlerde sipariş verirken, çalışma sistemini ise Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman anlattı.

“Koronoyla mücadelede yeri çok önemli”

Termal kameraların korona öncesinde, genelde terörle mücadelede kullanıldığını hatırlatan Yavuz Aman,

“Geceleri karanlıkta kameraların görmediği her yeri gösteriyor. Sıcaklığı için, tüm canlıları sıcaklık haritasında gösteriyor. Karanlıkta terörist olursa, sınırda herhangi bir izinsiz geçiş olursa, kaçakçılık faaliyeti olursa sıcaklık haritasında gözüküyor. Bazen bu kameradan kaçmak için farklı yöntemler deneniyor. Fakat ne olursa olsun, haritada vücudun bölgeleri görülüyor. Farklı renklere ayrılıyor haritada. Kırmızı olan yerler ısının en fazla olduğu alanları gösteriyor. Termal kameralar bu özelliği ile başka alanlarda da kullanılıyor. Sistemsel yazılımlar ile, vücut ısısı belli derecenin üzerinde olursa, ‘Uyarı ver’ şeklinde ayarlanıyor. Bu yönü ile koronayla mücadelede de önemli roller üstleniyor” dedi.

Son günlerde havalimanları, gümrükler, büyük şirketlerin termal kameraları sıklıkla kullanmaya başladığını ifade eden sektör temsilcisi Yavuz Aman, “Korona virüsünün tüm dünyaya yayılması ile termal kameralara inanılmaz bir talep var. Burada kameranın özellikleri, sağlamlığı çok önemli. Basit ve ucuz termal kameralar ile yanlış neticeler alınabiliyor. Bu yüzden bizim önerimiz teknik donanımı yüksek, kaliteli, yazılımsal açıdan gelişmiş kameralar kullanılması. Tüm havalimanlarında şu anda bu sistem başarı ile kullanılıyor. Büyük şirketlerin talepleri oluyor” diye konuştu.

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Talep patlaması yaşanıyor

Birçok hastane, belediye, toplu ulaşım merkezleri, kamu ve özel kuruluştan sipariş aldıklarını ileten Yavuz Aman, termal kameraların tedarik süresinin 3-6 hafta arasında olduğunu söyledi. Farklı tiplerinin olduğunu anlatan Aman, “Elde tutulup insanlara temas etmeden kullanılan modelleri var. 1-3 metre arasında tripot koyarak kullanılan modelleri var ve 5-7 metrelik mesafelere koyup kullanılan modelleri var. Fiyatları ortalama 5 bin ile 12 bin dolar arasında değişiyor. Çok yoğun bir şekilde sipariş var. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 29 Türkiye'nin toplam tahıl ürünlerinde üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 92,4 olarak gerçekleşti. Tahıl ürünlerinde en yüksek yeterlilik oranı yüzde 100'ü bulan buğdayda iken bakliyat grubundaki nohutta ise bu oran yüzde 114'ü aşıyor. Yine patates, yağlı tohum kolza, pamuk, şeker pancarı, turunçgiller ve sebze ürünlerinde üretimin iç talebi karşılama oranı yüzde 100'ü aşıyor. İşte ​Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bitkisel Ürün Denge Tabloları, 2018-2019 verilerine göre Türkiye'de üretilen ürünlerin iç talebi karşılama oranları... Bloomberg'te yer alan habere göre; Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 100,5. Yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 94,7. Mısırın yeterlilik derecesi ise yüzde 70,3 olarak gerçekleşti. Pirinçte yeterlilik oranı yüzde 69,2 oldu. Kuru baklagillerde yeterlilik oranı yüzde 91 seviyesinde gerçekleşti. Kuru baklagillerin alt başlıklarına bakıldığında ise kuru fasulyede yeterlilik oranı yüzde 72. Kırmızı mercimekte yeterlilik oranı ​yüzde 74,9. Yeşil mercimekte yeterlilik oranı ​yüzde 86,8 seviyesinde. Nohutta ise söz konusu oran yüzde 114 düzeyinde gerçekleşti. Patateste yeterlilik derecesi yüzde 103,3 olarak gerçekleşti. Kuru soğanda yeterlilik oranı ​yüzde 97,4 oldu. Yağlı tohumlar tarafında ise Kolzada yüzde 132,9 yeterlilik oranı. Ayçiçeğinde yeterlilik oranı yüzde 66,4. Pamukta yeterlilik oranı yüzde 104,3. Soyada sadece yeterlilik oranı yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Şeker pancarında yeterlilik derecesi yüzde 100 olan Türkiye'nin şeker yeterlilik derecesi ise yüzde 89,4 düzeyinde. Sert kabuklu meyvelerde, 2018-2019 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 445,5 ile fındıkta gerçekleşti. Bademde yeterlilik derecesi yüzde 82,3 olarak gerçekleşti. Cevizde yeterlilik oranı yüzde 74,2 oldu. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında (Portakal, limon, mandalina ve greyfurt) kendine yeterliliğinin olduğu görüldü. Türkiye'nin toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretiminden karşılanırken, çayın yeterlilik derecesi yüzde 96,8 oldu. Toplam sebze ürünlerinde, 2018-2019 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 106,4 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi havuçta yüzde 113,8 oldu. Domateste yeterlilik oranı yüzde 110,6. Sakız kabakta ise yüzde 109,1 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin tükettiğinden fazla ürettiği ürünler Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan panik sonrasında marketlerdeki bir çok ürün bitecek endişesi ile tüketilirken üreticilerden ise söz konusu ürünlerin arzında ve stoğunda hiç bir problem olmadığına ilişkin peşe peşe açıklamalar geliyor. TÜİK'in Bitkisel Ürün Denge Tabloları 2018-2019 verileri de tahıl, bakliyat, çay, sebze, meyve ve kuruyemişler de Türkiye'nin hangi noktada olduğunu gözler önüne seriyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye'de üretilen çok sayıda ürün iç talebi fazlasıyla karşılıyor. BiP'te paylaş

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