Kurban Bayramı’na 3 gün kala kurban pazarlarında hareketlilik arttı: Kurbanlıkların yüzde 80’i satıldı
Bayrama 3 gün kala vatandaşların kurbanlık alma telaşı sürüyor. Pazarlarda hayvanların neredeyse yüzde 80'i satıldı. Hatta bazı pazarlarda kurbanlık kalmadı. Besici Murat Çakan "Fiyatlarda düşüş var. Büyük kurbanlıklar satıldı” dedi.
Vatandaşların kurban alma telaşı tüm hızıyla sürüyor. Kurban Bayramı’na son üç gün kala pazarlarda hayvanların neredeyse yüzde 80’i satıldı. Hatta bazı pazarlarda kurbanlık kalmaması nedeniyle vatandaşlar, kurban alabilmek için İstanbul’un değişik bölgelerine gitmek zorunda kalıyor. Besiciler kurbanlık artışının son 1 hafta içinde fiyatların yüzde 10-15 gerilemesinden kaynaklandığını belirtiyor. Satışlardan ve müşteri ilgisinden memnun olan besiciler kurban alımının son güne bırakılmaması uyarısında bulunuyor. Yeni Şafak olarak, bayrama üç gün kala Kayaşehir kurban pazarını ziyaret ettik.
ACELE EDİN HAYVAN KALMAZ
20 yıldır hayvancılıkla uğraşan besici Yunus Çöker, Ağrı’dan getirdiği 62 büyükbaş hayvanın 50’sini sattıklarını söyledi. Kendisinin fiyatlarda indirim yapmadığını ancak bazı çadırlarda fiyatların yüzde 10-15 oranında düştüğünü kaydeden Çöker, vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu söyledi.
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40 yıldır besicilik yapan Yavuz Baran da Ağrı’dan getirdikleri 115 büyük hayvanın 40’ını sattığını belirterek, “Elimizde mal kalmasın diye bir telaşa kapılarak, fiyatları düşürdük. Hayvan başı 3 bin lira indirim yaptık. Vatandaş son günü bekleyecek ama hayvan da bulamayacak” diye konuştu.
BÜYÜK KURBANLIKLAR BİTTİ
Kars’tan 136 hayvan getirdiğini ve 93 tanesini sattığını belirten Ahmet Çakan da “Özellikle hafta sonu çok yoğunluk oldu. Fiyatlar da geçen haftaya göre düştü. Büyük kurbanlıklar satıldı, şimdilik küçüklere ilgi yok” diye konuştu.
Arz ve talepte sıkıntı yok
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kurban satışlarında arz ve talepte sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Karaca, “Hayvanların çoğu satıldı. Kurbanlıkların fiyatları ilk geldiğinde yüksek olur. Zamanla fiyat dengelenir. İlk gün 35 bin liraya satılan kurbanlıklar bugün 32 bin liraya düştü. Pazarlarda satışlar gayet iyi. Alan da satan da memnun” ifadelerini kullandı.
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Kurbanı küpesinden sorgulayın
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalırken hayvan pazarlarında kurbanlık sıkıntısı bulunmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, kurbanlık alımında vatandaşları dikkat etmesi gereken detaylar konusunda uyarıyor. Bunların başında ise ‘kulak küpesi’ geliyor. Kulak küpesi bulunmayan kurbanlıkların alınmaması tavsiye ediliyor. Kulak küpesi sorgusu ile hayvanın türü, ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi ve durumunu öğrenilebiliyor. Ayrıca hayvanın hangi tarihte hangi aşıyı vurulduğu da sistemde yer alıyor.