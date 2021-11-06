Ekonomi Kuzey Afrikaya bisküviyi sevdirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuzey Afrika’ya bisküviyi sevdirdi

Yıldız Holding’in amiral gemisi Ülker Bisküvi, bu yılın dokuz ayında cirosunu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artışla 8,4 milyar liraya çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuzey Afrika’ya bisküviyi sevdirdi
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Yıldız Holding’in amiral gemisi Ülker Bisküvi, bu yılın dokuz ayında cirosunu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artışla 8,4 milyar liraya çıkardı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı’nın (FAVÖK) aynı dönemde 1,5 milyar liraya ulaştığını duyurdu. Sürdürülebilir karlı büyümeye devam ettiklerini açıklayan Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Dokuz aylık ciromuz 8,4 milyar liraya ulaşırken, Türkiye operasyonumuzun cirodaki payı yüzde 61,2, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın payı yüzde 38,8 oldu” dedi.

Mete Buyurgan
Mete Buyurgan

YÜZDE 43’Ü YURT DIŞINDAN

  • Özellikle yurt dışı operasyonlarla elde edilen operasyonel kârlılığın önemli bir seviyeye gelerek, toplam kârlılık içindeki payın yüzde 43 olarak gerçekleştiğine işaret eden Buyurgan, “Pandemi kısıtlarının azalmasıyla, normale dönüşte hizmet ve emtia arzında yaşanan global zorluklara rağmen, başarılı stratejilerimizle, değişen şartlara hızlı şekilde uyum sağladık ve iş sonuçlarına da olumlu yansımalarını gördük” açıklamasında bulundu.

BİSKÜVİDE LİDERLİK

Türkiye’de bisküvi ve çikolatada pazar liderliklerinin güçlü şekilde devam ettiğine işaret eden Buyurgan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mısır’da bisküvi kategorisinde pazar liderliğimiz sürüyor. Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük pazarı konumunda. Dolayısıyla o pazarda da bisküvi kategorisinde pazar liderliğimizi devam ettiriyoruz. Kazakistan’da da çikolata kategorisinde üçüncü sıraya geldik. Toplam Türkiye’de atıştırmalık kategorisinde kuvvetli bir lider olarak yolumuza devam ediyoruz.”

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