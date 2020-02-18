Melek yatırım alanında Avrupa’da dördüncüyüz

Küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının “Davos”u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), 500 milyar dolarlık fonu yöneten melek yatırımcıları İstanbul’da buluşturdu. WBAF, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş’ın katılımıyla başladı.

%66’LIK BÜYÜME

Lütfi Elvan, melek yatırım ve girişim sermayesi hacminin şu anda yeterli büyüklükte olmamasına rağmen bu alanlarda yüzde 66 büyüme sağladıklarını ve 2019’da 102 milyon dolara ulaştıklarını belirterek, “Türkiye ise 141 melek yatırımcı ile melek yatırım sıralamasında Avrupa’da 4’üncü sırada yer alıyor” dedi.

Türkiye’de şu anda 67 teknopark olduğunu ve 56 bin firmanın bu teknoparklarda faaliyet gösterdiğini kaydeden Elvan, bu şirketlere yönelik vergi istisnası ve teşvik konusunda sağlanan kolaylıklara değindi.

Forumda 7 uluslararası anlaşmanın imzalanması beklenirken, 2 yatırımcı toplantısı da düzenlenecek. 92 ülkeden davetli 260 özel yatırımcıya, Malezya Ticaret Bakanı Datuk Darell Leiking ve Arnavutluk Girişimcilik Bakanı Eduard Shalsi özel sunum gerçekleştirecek.

ALANINDA EN BÜYÜK

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş da WBAF 2020’nin, dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu olduğunu belirterek, etkinliğin, sadece melek yatırımcılar ve politika yapıcılar için bir fırsat olmadığını, aynı zamanda iş fırsatları yakalamak açısından fırsatlar sağladığını kaydetti.

Ayrıca, Macaristan İhracat Tanıtım Ajansı (HEPA), İspanya Yatırım Ajansı (ICEX), Bahrain Ticaret Odası (BCCI), UNIDO, Anadalucia Hükümeti Yatırım Ajansı, Katar Kalkınma Bankası (QDB), Rusya Federasyonu Investoro Yatırım Ajansı, Nasdaq ve Dünya Bankası IFC güçlü delegasyonlarla foruma katılım sağlayacak.

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