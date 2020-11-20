Merkez Bankası'ndan yeni adım: Fonlama bir hafta vadeli repo ihaleleriyle yapılacak

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Merkez Bankası tarafından hâlihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkânlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır" denildi.

FAİZ ORANI YÜZDE 15

TCMB açıklamasınada göre, likidite yönetimi çerçevesinde ikincil piyasa gecelik faiz oranlarında oluşabilecek "oynaklığı sınırlandırmak" ve likiditenin haftanın günlerine "dengeli dağılımını sağlamak" amaçlarıyla 20 Kasım'dan, 26 Kasım'a kadar, bir hafta süreyle gecelik borç verme faiz oranının da politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacak.

EKONOMİ Yüksek faiz dövizi düşürmez arttırır

Bankaların, geçiş döneminde ve sonrasında "ihtiyaç duymaları halinde" TCMB bünyesindeki bankalararası para piyasasında gecelik vadede 17 Ağustos'ta geçerli olan borç alabilme limitleri dâhilinde ve BIST bünyesindeki Repo-Ters Repo ve Taahhütlü İşlemler pazarlarında, Merkez Bankası borç verme faiz oranından borçlanabilecekleri de belirtilen açıklamaya göre, likidite fazlalığı oluşması halinde ise limitsiz olarak Merkez Bankası borçlanma faiz oranından Merkez Bankasına borç verebilecekler.

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Açıklamada, "Ayrıca, tüm bankalar HMVKŞ tarafından ihraç edilen TL cinsi kira sertifikası karşılığında, Merkez Bankası borç verme faiz oranı üzerinden kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo imkânından yararlanabileceklerdir" diye eklendi.