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Ekonomi Merkez Bankasından yeni adım Fonlama bir hafta vadeli repo ihaleleriyle yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası fonlamaları bir hafta vadeli repo ihaleleriyle yapacak

Merkez Bankası'ndan yeni adım: Fonlama bir hafta vadeli repo ihaleleriyle yapılacak

Kasım ayı Para Politikası Kurulu'nun dünkü toplantısından faizlerin 475 baz puan artırılması yönünde karar çıkmasının ardan Merkez Bankası'ndan yeni bir açıklama daha geldi. TCMB, fonlamanın bugünden itibaren Merkez Bankası'nın temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Merkez Bankası tarafından hâlihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkânlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır" denildi.

FAİZ ORANI YÜZDE 15

TCMB açıklamasınada göre, likidite yönetimi çerçevesinde ikincil piyasa gecelik faiz oranlarında oluşabilecek "oynaklığı sınırlandırmak" ve likiditenin haftanın günlerine "dengeli dağılımını sağlamak" amaçlarıyla 20 Kasım'dan, 26 Kasım'a kadar, bir hafta süreyle gecelik borç verme faiz oranının da politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacak.

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Bankaların, geçiş döneminde ve sonrasında "ihtiyaç duymaları halinde" TCMB bünyesindeki bankalararası para piyasasında gecelik vadede 17 Ağustos'ta geçerli olan borç alabilme limitleri dâhilinde ve BIST bünyesindeki Repo-Ters Repo ve Taahhütlü İşlemler pazarlarında, Merkez Bankası borç verme faiz oranından borçlanabilecekleri de belirtilen açıklamaya göre, likidite fazlalığı oluşması halinde ise limitsiz olarak Merkez Bankası borçlanma faiz oranından Merkez Bankasına borç verebilecekler.

Açıklamada, "Ayrıca, tüm bankalar HMVKŞ tarafından ihraç edilen TL cinsi kira sertifikası karşılığında, Merkez Bankası borç verme faiz oranı üzerinden kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo imkânından yararlanabileceklerdir" diye eklendi.

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