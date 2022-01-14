Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlarını paylaştı. 2022 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 29,75 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 21,39 iken, bu anket döneminde yüzde 25,37 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14,41 ve yüzde 15,54 olarak gerçekleşti.

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12 ay sonrası enflasyon beklentileri



2022 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 18,99 ihtimalle yüzde 18,00 - 20,99 aralığında, yüzde 21,64 ihtimalle ise yüzde 24,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,28’inin beklentilerinin yüzde 21,00 - 23,99 aralığında, yüzde 20,93‘ünün beklentilerinin ise yüzde 24,00 - 26,99 aralığında olduğu gözlendi.

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24 ay sonrası enflasyon beklentileri



2022 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 29,79 ihtimalle yüzde 10,00 - 12,99 aralığında, yüzde 29,20 ihtimalle ise yüzde 13,00 - 15,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,00’ının beklentilerinin yüzde 10,00 - 12,99 aralığında, yüzde 35,00‘ının beklentilerinin ise yüzde 13,00 - 15,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri



BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,93 iken, bu anket döneminde yüzde 14,27 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 14,53 iken, bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

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Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 16,13 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 15,56 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.