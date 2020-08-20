Merkez Bankası'ndan 10 milyar liralık ihale

Tokat Merkez Dedeli Mahallesi’nde ise 27 konut 165 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor. 31 Aralığa kadar başvuruların yapılabileceği konutların en düşük taksit tutarı 691 lira

Bingöl Merkez İnönü Mahallesi’nde 1 konutun başlangıç fiyatı 240 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise bin 3 lira.

Ankara Mamak Gülseren Mahallesi’nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı.30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor.

Alıcılar, açık satışın başladığı gündü yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık’a kadar kabul edilecek.

Her yıl binlerce kişinin konut sahibi olduğu projelerde, Türkiye’nin farklı illerinde yer alan evlerin, en düşük taksit tutarı 415 lira olarak belirlendi.

TOKİ’den 9 ilde ucuza konut: Fiyatlar 120 bin TL'den başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konut satışları devam ediyor. TOKİ tarafından 9 ilde toplam 400 konut dar ve orta gelirli vatandaşlar için kurasız, uygun fiyattan satışa sunuldu. Konutların 2+ 1 ile 3+1 daireler şeklinde olduğu belirtilirken, fiyatların ise 120 bin liradan başlayıp 260 bine kadar çıktığı öğrenildi. İşte TOKİ'nin uygun fiyatlı konutlarının satışa çıkarıldığı iller ile başvuru tarihleri ve şartları..