Meşhur Baklavacı Dedeoğlu Yılların lezzetini bir tıkla Kapınıza getiriyor

Üçüncü kuşakta olan işletme, ürünlerini; Lezzetli, kaliteli ve güvenli bir şekilde müşterilerine ulaştırmaya başlayacağını belirtti

“Yahya Tüfekçi; Senelerdir gelen alışkanlıklarımıza bir yenisi ekleyerek, aynı samimiyetle, aynı güler yüzle online sipariş sitemizi açmış bulunmaktayız. Ramazanın vazgeçilmezi olan tatlılarımızı, sofralarınıza en lezzetli şekilde sunmaya devam edeceğiz. Bizim için önemli olan, misafirlerimizin aynı lezzete istedikleri zaman ulaşabilecekleri bir alan oluşturmak.”

İstanbul da yerleşik mağazaları bulunan firma, evlerinden çıkamayan müşterileri için başlattıkları bu hizmetin ileride Türkiye’nin en büyük mağaza zinciri olacağını da ekledi.

Sizlerde Ramazan bayramı için sipariş vermek isterseniz www.dedeoglu.com.tr adresimizden bize kolayca ulaşabilirsiniz.