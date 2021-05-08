​Milli ekonomiye 564 milyarlık katkı

Vakıfbank, 2020 yılından bugüne sarkan pandemi şartlarında da büyümesini sürdürdü. Şirket açıklamasında, Türkiye ekonomisine katkının bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında artarak 564 milyar TL’ye çıktığı ifade edildi.

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 721 MİLYAR TL

Bununla beraber, Konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıklayan VakıfBank’ın 2021 yılının ilk çeyreğinde toplam aktif büyüklüğü 721 milyar TL’ye ulaştı. Yılın aynı döneminde elde ettiği 1 milyar TL brüt karından 252 milyon TL vergi karşılığı ayıran VakıfBank, 750 milyon TL net kar elde etti. Ayrıca yılın ilk çeyreğinde elde ettiği brüt karından ilave 400 milyon TL serbest karşılık ayıran VakıfBank toplam serbest karşılıklarını 1 milyar 472 milyon TL’ye yükseltti.

Abdi Serdar Üstünsalih

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Geçen yıl, pandeminin finansal piyasalara tüm etkilerine rağmen hemen her alanda pazar payımızı artırarak Türkiye’nin aktif büyüklükte en büyük 2 bankasından biri konumuna ulaştık” diye konuştu.

MEVDUATLARI ARTIYOR

Fonlama tarafıyla ilgili finansal göstergeleri değerlendiren Üstünsalih, Bankanın ana fonlama kalemi olan toplam mevduatın, yılın ilk üç ayında yüzde 3,9 artışla 430 milyar TL’yi aştığını; toplam mevduatlardaki pazar payının ise geçen yıl aynı dönemde yüzde 9,6 iken bu yıl ilk çeyrekte yüzde 11,8 seviyesine yükseldiğini aktardı.

PAZAR PAYI YÜKSELİŞTE

İstihdamı destekleyen, yerli ve milli üretime katkı sağlayan imalatçı ve ihracatçılar başta olmak üzere tüm VakıfBank müşterilerine en üst seviyede hizmet verme hedefiyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Üstünsalih,

dedi.