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Ekonomi Motorine 7 kuruş indirim geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Motorine 7 kuruş indirim geliyor

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 7 kuruş indirime gidilecek. Ankara'da ortalama 5,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,22 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,32 liradan 5,25 liraya inecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Arşiv
Arşiv

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,22 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,32 liradan 5,25 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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