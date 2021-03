Motosikletin en itibarlı markası yine Suzuki

Suzuki, elde ettiği başarıları ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Motosiklet dünyasının efsanevi ismi; Marketing Türkiye ile pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması baz alınarak bu yıl yedincisi gerçekleştirilen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” çerçevesinde ödüle layık görüldü. İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırmasında yılın en başarılı markaları ve paydaşları yine her sene olduğu gibi bu yıl da halk jürisi tarafından seçildi. Pazarlama sektörünün en önemli standartlarından biri haline gelen ödül kapsamında yapılan araştırmada; farklı sektörden yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan iş ortakları, 12 ilde toplam 1200 kişiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi. Suzuki ise geçen yıl olduğu gibi bu sene de “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nin motosiklet kategorisinde halk jürisi tarafından “Yılın İtibarlısı” ödülüne layık görüldü. Ödüller online olarak düzenlenen törende sahiplerine takdim edildi.

“2019’da ektiğimiz tohumlar pandemiye rağmen yeşerdi”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Doğan Trend Otomotiv Motosiklet Pazarlama ve Teknik Hizmetler Müdürü İlker İyicik, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi kapsamında geçen 2020 yılına değinerek, “2020 yılındaki bu başarımızı 2019’un son günlerine kadar yaptığımız yoğun iletişim çalışmaları pozitif yönlü etkiledi. Yani 2019’da ektiğimiz tohumlar 2020 yılında pandemiye rağmen yeşerdi. Pandemi de iletişimlerimizi hiç kesmeden ilerlettik” diye konuştu. “Suzuki motosikletlerinin ürün gamında yer alan modeller birbirinden farklı hedef kitlelere sahipler. Bu sebeple tek bir iç görü üzerinden ilerlemek mümkün değildi ancak Suzuki’nin 70 yıla yaklaşan motosiklet tarihinden beslenmek tüm iletişimlerimizin temelinde yatıyor” açıklamasını yapan İyicik, “Halk oylaması sonucunda layık görüldüğümüz bu ödül bizi son derece gururlandırdı. İki yıl üst üste bu ödülün sahibi olmamız da elde ettiğimiz başarıların sürdürülebilir olduğunun en önemli göstergelerinden” dedi.

50’ye yakın kategori bulunuyor!

İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde zaman içinde farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda ölçümlemenin ve ödüllerin kapsamı genişletildi. The ONE Awards yedinci yılında 50’ye yakın kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalarla; bu başarının en büyük paydaşları olan halkla ilişkiler, reklam, medya planlama ve dijital ajansları da online olarak düzenlenen törende ödüllendirildi.

Doğan Trend Otomotiv Hakkında

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş., Doğan Holding çatısı altında faaliyet göstermektedir. 1961 yılında otomotiv ticareti yapmaya başlayan Doğan Grubu’nun 60 yıllık deneyimiyle; bünyesinde Suzuki, Suzuki Marine, Piaggio, Vespa, Motoguzzi, Aprilia, KYMCO, Wallbox, Silence, Gita ve MG gibi markalarının distribütörlüğünü barındırmaktadır. İkinci el ve perakende satış hizmetleri kapsamında suvmarket.com, SUZUKIsenin, vespastoreturkey.com ve scootermarket.com markalarıyla sektörde kiralama operasyonları ve e-ticaret alanında varlığını sürdürmeye ve büyümeye devam etmektedir.