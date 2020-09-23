Murat Ülker Aydınlık'ta mı yazıyor: Gazetenin manşetine taşıdığı haberi anlamadan yayınlaması eleştirilerin hedefinde Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Linkedin hesabında okuduğu ve beğendiği 'Kast Hoşnutsuzluğumuzun Kökenleri' isimli kitapla ilgili bir yazı kaleme aldı. Isabel Wilkerson'ın yazdığı kitapla ilgili 20 eylül tarihli yazı, Aydınlık Gazetesi tarafından, sanki kendisi gazete için bir makale yazmış gibi fakat Ülker'e ait olmayan cümlelerle servis edildi.

Haber Merkezi 23 Eylül 2020, 15:31 Son Güncelleme: 23 Eylül 2020, 15:54 Diğer