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Ekonomi Murat Ülker Aydınlıkta mı yazıyor Gazetenin manşetine taşıdığı haberi anlamadan yayınlaması eleştirilerin hedefinde
İŞ DÜNYASI

Murat Ülker Aydınlık'ta mı yazıyor: Gazetenin manşetine taşıdığı haberi anlamadan yayınlaması eleştirilerin hedefinde

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Linkedin hesabında okuduğu ve beğendiği 'Kast Hoşnutsuzluğumuzun Kökenleri' isimli kitapla ilgili bir yazı kaleme aldı. Isabel Wilkerson'ın yazdığı kitapla ilgili 20 eylül tarihli yazı, Aydınlık Gazetesi tarafından, sanki kendisi gazete için bir makale yazmış gibi fakat Ülker'e ait olmayan cümlelerle servis edildi.

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Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Linkendin'de beğendiği ve okuduğu kitapları paylaşıyor.

20 eylülde de yazar Isabel Wilkerson'ın Caste the Origin of Our Discontents (Kast Hoşnutsuzluğumuzun Kökenleri) isimli kitabının tanıtımını yayınlayan Ülker, yazısının son cümlesinde şu ifadelere yer verdi.

  • ''Wilkerson niye “insanoğlu kaybedecektir” diyor da ABD kaybedecektir demiyor, anlamak güç. Sanırım Wilkerson söz konusu kast sisteminin aynı zamanda dünyayı yönettiğinden emin. Gerçekten öyle mi yoksa ABD’den araştırmacı gazeteci olarak bakınca öyle mi görünüyor? Halbuki bugün çok merkezli dünyamızın ağırlığının süratle Asya’ya kaydığını görüyoruz.''
Wilkerson'ın neden 'ABD kaybedecek?' demediğini sorgulayan Ülker'in sözlerini çarpıtan Aydınlık Gazetesi, bu cümleyi 'ABD kaybediyor, Asya yükselişte' şeklinde yorumlayarak manşetine taşıdı.

Aydınlık'ın manşetinde yer alan haberi anlamadan yayınlaması eleştirilerin hedefi oldu.

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