Müslüman turistte avantaj Türkiye’de

Dünyada helal turizm pazarına ilgi her geçen gün artıyor. Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin, Türkiye'ye yaklaşık beş saatlik uçuş çapı içerisinde, Türkiye haricinde, 400 milyon Müslümanın yaşadığını belirterek, "Türkiye'nin bu merkezi konumu, ülkeye jeostratejik bir avantaj sunuyor" dedi. Tekin, helal turizm ile inanç turizmi kavramlarının biriyle karıştırıldığını ifade ederek, inanç turizminin tüm dinlerin mensuplarını kapsadığını ve dini amaçlarla gerçekleştirildiğini, helal turizmin ise Müslümanlar tarafından deniz turizminden kış turizmine kadar dinin emir ve yasaklarının seyahat, konaklama ve yeme içmede gözetilmesi olduğunu söyledi.

Ömer Akgün Tekin

MERKEZİ KONUMDAYIZ

Helal turizmin bir turizm türü olmadığını belirten Tekin, "Helal turizm aslında bir turizm uygulaması... Kış turizmi, terrmal turizm ya da sağlık turizmi yapabilirsiniz. Yani İslam inancıyla çelişmeyen, helal dairenin dışına çıkmayan birçok turizmi Müslüman dostu haline getirebilirsiniz" diye konuştu. 2030 yılında 2 milyar 200 milyon ile küresel nüfusun yüzde 26,5'inin Müslüman bireylerden oluşacağını ifade eden Tekin, bu büyüklüğün turizm de dahil olmak üzere tüm sektörler için Müslümanların en önemli tüketici grupları arasında yer alacağını gösterdiğini vurguladı.

HARCAMALAR 212 MİLYARA ULAŞACAK

Tekin, "Türkiye'nin bu merkezi konumu, ülkeye jeostratejik bir avantaj sunuyor" ifadelerini kullandı. Ömer Akgün Tekin, Singapur kökenli araştırma ve danışmanlık şirketi CrescentRating tarafından yayımlanan 2019 Küresel Müslüman Seyahat Endeksi raporunda, 2018 yılında 131 milyon Müslümanın kendi ülkesinden başka ülkeye tatile gittiğinin ortaya çıktığını belirterek, bu seyahatlerde 170 milyar dolar harcandığını bildirdi. 2019 yılı verilerini içeren raporun Nisan 2020'de yayımlanacağını aktaran Tekin, "2020 yılında ise kendi ülkesinden başka bir ülkeye tatile giden Müslüman turist sayısının 180 milyon kişiye, toplam tatil harcamasının ise 212 milyar dolar düzeyine erişeceği öngörülmektedir" dedi.

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TÜRKİYE’DE KONSEPT DOSTU 299 OTEL VAR

Tekin, rapora göre, Türkiye’nin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasında Malezya ve Endonezya’dan sonra Müslümanların seyahat etmesine en uygun üçüncü ülke konumunda bulunduğunu, Suudi Arabistan’dan sonra en çok tercih edilen ikinci ülke olduğunu söyledi. Tekin, “Araştırmalar ve IHATO’dan elde edilen veriler ışığında 2019 yılı itibarıyla Türkiye’de 299 tesisin Müslüman dostu otelcilik konseptinde çalıştığı ve bu tesislerin 47’sinin ‘helal konseptli otelcilik’ hizmeti verdiği, 252’sinin ise ‘alkolsüz otel’ konseptinde olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.