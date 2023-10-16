Müşterinin alım iştahı sürüyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12 artarak 1 milyon 74 bin 155 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 21 artış sağlayan otomobil üretimi ise 687 bin 817 adede ulaştı. Otomobil alım isteğinin hala güçlü olduğunu vurgulayan OSD Başkanı, “İç piyasada belki zayıflayacak diye bir beklenti var ama zayıflamadığını da aylık rakamlarda görüyoruz. Yani eylül kapanışını gördük hep beraber aslında kuvvetli bir iç piyasa var. Ekim ayında da bunun paralel bir şekilde devam edeceğini görüyoruz. Zayıflama görüntüsü yok” diye konuştu.

YERLİ ÜST SEGMENTİ UCUZ FİYATA VERİYOR

Otomobil piyasasındaki rekabete değinen OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Türkiye'de pazarın yüzde 85’i B ve C segmenti modellerden oluşuyor. Yerli üreticiler de bu B ve C’nin genelde alt taraflarında yer alıyorlar. Yani aslında satın alma gücü en zayıf olan müşteriye biz araç satıyoruz. Tabi satın alma gücü zayıf olan müşteriyi yüzde 80 ÖTV üzerine bir de KDV ödediği zaman yüzde 100’e varan bir vergi ile karşılaşıyor. 5 milyonluk araba alanla 600 bin liralık araba alan aynı vergiyi ödüyor. Bu da rekabette dengeyi bozuyor. Rekabet olarak hiçbir sorunumuz olmamasına rağmen vergide takılıyoruz. Yerlilik payında en hızlı artış ÖTV değişimiyle olur” ifadelerini kullandı.

2 MİLYONLUK KAPASİTENİN %72’SİNİ KULLANIYORUZ

Türk otomotiv sanayisinin 2 milyon kapasitesi olduğunu belirten Cengiz Eroldu, “Kapasitenin 1 milyon 400 binini kullanır durumdayız. OSD üyelerinin 17 tane üretim tesisine sahibiz. Toplam üye sayımız 13 şirket. 15 tane Ar-Ge merkezi ve 5 bin kişilik mühendis kadromuz var. Yıllık yatırımlarımız 1 milyar dolarlar seviyelerinde. Geçen sene 253 milyon dolarlık hizmet ihracatı yaptık. Direkt ve dolaylı 500 bin kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

TÜRK ÜRETİMİNİN PAYI %37’YE KADAR GERİLEDİ

İlk 9 ayda üretimin 1 milyonu geçtiğine işaret eden Eroldu, “Çok uzun yıllardan beri görmediğimiz bir rakama geldik. Yüzde 7 kapasite kullanımımız artarken aynı seviyede ilk 9 ayda ihracatımız da adet olarak yüzde 7 arttı. Toplam kapasite kullanımımız yüzde 72’ye ulaştı. Kamyon ve traktörde yerlilik oranımız yüzde 100. Dolayısıyla tutar olarak da 26.2 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaşmış olduk. Bu yılı 34-35 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Öte yandan toplam araçlarda geçen sene yüzde 45 olan yerli üreticilerin payı bu sene maalesef yüzde 37’lere gerilemiş durumda. Otomobil pazarında yüzde 39’dan yüzde 31’e giden bir yerli payı payımız var” açıklamasını yaptı.

Otomotiv bu yıl ilk kez 318 milyon $ açık verdi

İç satışlarda vergilerden kaynaklı yerli üreticilerin payının azalmasının dış ticaret dengesini bozduğuna işaret eden Cengiz Eroldu, sözlerine şöyle devam etti: “İlk 8 ayda dış ticaret dengesinin kırmızıya döndüğünü görüyoruz. 10 milyar dolar artı veren sektör, ilk 8 aylık rakamlara göre eksi 318 milyon dolar seviyesinde. Eylül ayında açık daha da büyüyecek maalesef.”







