Ekonomi Nisan ayından 119 bin yeni araç trafiğe çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nisan ayından 119 bin yeni araç trafiğe çıktı

Nisan ayında 118 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 21,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,1 arttı. Nisan ayında 118 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

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Haber Merkezi İHA
Nisan ayından 119 bin yeni araç trafiğe çıktı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Motorlu kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Nisan ayında 118 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,6’sını otomobil, yüzde 36,7’sini motosiklet, yüzde 11,3’ünü kamyonet, yüzde 5,1’ini traktör, yüzde 2,4’ünü kamyon, yüzde 0,5’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 21,4 arttı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 73,4, traktörde yüzde 13,2, otomobilde yüzde 4,1, otobüste yüzde 3, kamyonette yüzde 2 artarken minibüste yüzde 32,0 ve kamyonda yüzde 11,8 azaldı. Özel amaçlı taşıtta ise değişim olmadı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 arttı. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 94,3, otobüste yüzde 12,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 9,1 ve kamyonda yüzde 0,2 artarken minibüste yüzde 55,8, otomobilde yüzde 6,8, kamyonette yüzde 3,0 ve traktörde yüzde 1,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 25 milyon 594 bin 663 oldu.

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 15,0’ını motosiklet, yüzde 8,0’ını traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Nisan ayında 888 bin 543 adet taşıtın devri yapıldı. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,1’ini otomobil, yüzde 15,5’ini kamyonet, yüzde 8,5’ini motosiklet, yüzde 3,1’ini traktör, yüzde 2,4’ünü kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,7 azalarak 359 bin 344 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,8 azalarak 13 bin 443 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 345 bin 901 adet artış gerçekleşti.

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