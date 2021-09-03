​Öğrenci evi döşemek 10 bin lira: Maliyetler iki yılda yüzde yetmiş arttı

Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir kapalı kalan üniversiteler, bu yıl yüz yüze eğitim yapacak. 13 Eylül’de başlayacak akademik takvime göre bazı üniversiteler bu ay, bazıları da önümüzdeki ay kapılarını açacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla farklı şehirlerde üniversite kazanan öğrencileri ve ailelerini tatlı bir telaş sardı.

Milyonlarca öğrenciyi barındıran İstanbul’da spotçular, dört gözle müşterisi olacak öğrencileri bekliyor. İkinci el ev eşyalarının merkezi olan bu mağazalar, uygun maliyetle ev döşemek isteyen öğrenciler için vazgeçilmez bir uğrak yeri konumunda. İstanbul’a eğitim görmek için ayak basan öğrencilerin ilk adresi olan spot piyasasını sizin için araştırdık.

ARTAN MALİYET FİYATLARA YANSIDI

Kovid-19 salgınında en çok sıkıntı yaşayan sektörlerden biri olan spotçular, okulların açılacak olmasıyla eski günlerine dönmeyi bekliyor. Ancak artan maliyetler ev eşyalarına da yansımış durumda. Pandemiden önceki eğitim öğretim döneminde bir öğrenci ortalama 5 bin lira ile çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü, ocak, televizyon, yatak, kanepe, halı, masa, sandalye, perde, mutfak araç gereçlerini alabiliyorken, şimdi 10 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. İşlerin açıldığını ancak eskisi kadar canlı olmadığından yakınan spotçular, ev kiralarındaki fahiş fiyat artışlarına da dikkat çekiyor.

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FİYATLARI GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLAR

Mecidiyeköy’de spotçu dükkanı işleten Kemal Karataş, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin ortalama 5-6 bin liraya evini düzebildiğini hatırlatarak, bu yıl ahşaba ve beyaz eşyaya gelen zamların ikinci el fiyatlarını da artırdığını söylüyor. Eşya almak için gelen öğrencilerin fiyatları görünce şaşırdığını anlatan Karataş, “Fiyatlar iki katına çıktı. Öğrenciler bazı semtlerde sadece beyaz eşya için bile 10 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Kaç gündür ev diziyoruz. Biz de 10 bin lirayı geçmedi. Bazen lükse kaçınca 10 bin lirayı geçiyor” dedi.

KİRALAR EL YAKIYOR

Şu an işlerinde yüzde 20-25 bir hareketlilik olduğunu anlatan Karataş, önceden 2 öğrenci bir evde kalırken, kiraların da atmasıyla artık 4, hatta 6 öğrencinin aynı evde kaldığını söyledi. Eşya konusunda gerekirse kârlarından kısıp, öğrenciye ve memura yardımcı olmaya çalıştıklarını savunan Karataş, “Çünkü öğrenci Türkiye’nin bel kemiğidir. Şu an öğrencinin belini kiralar kırıyor. 1 odaya bin 500 lira istiyorlar” diye konuştu.

İnternetteki satışlarda düzenleme şart

İnternet üzerinden ikinci el ürünlerin satıldığı platformların vergiye tabi tutulmadığını söyleyen Gazi Altıntaş, birçok esnafın da buraya yöneldiğini aktardı. Altıntaş, “Bu platformlarda işini çok iyi yapanların yanında elindeki bozuk buzdolabını satıp müşteriyi zor durumda bırakanlar da var. Bu sitelerin kontrol altına alıp denetlenmesi lazım. Esnafı ve müşteriyi korumak adına bir düzen getirilmeli” önerisinde bulundu.

ÜRÜN YETİŞTİREMİYORUZ

Yenibosna’da spotçuluk yapan Ramazan Tunçel ise “Buzdolabı bin liradan başlıyor, bin 500 liraya kadar çıkıyor. Çamaşır makinası 750-1500, ocak 350-550, süpürge 250-600, ütü 150-250. İşlerimiz çok hareketli ürün yetiştiremiyoruz. Hem öğrenciler, hem de atamaların olması bizi olumlu etkiledi. Bu sene işler çok hareketli. Ortalama aylık 300 bin liralık iş oluyor. Bir öğrenci 10 bin liraya her şeyini alır“ dedi.

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BİR YIL CEPTEN YEDİK