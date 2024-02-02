Türkiye'nin öncülük ettiği Hazar Denizi geçişli Orta Koridor Projesi, küresel kombine yük taşımacılığında önemli bir geçiş noktası haline gelecek. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasında imzalanan anlaşmaya göre, taraf devletlerden birinin ülkesinde kayıtlı bir araçla, taraf devletlerin toprakları arasında veya tarafların topraklarından transit şekilde demiryolu, suyolu, karayoluyla yapılan uluslararası kombine yük taşımacılığı yapılacak. Anlaşma, Hazar Denizi üzerinden gerçekleştirilen taşımacılığın kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak.

100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI

Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında ulaştırma alanında ilişkilerin geliştirilmesi için imzalanan uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilerek, Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi. Anlaşmanın kabul ile Türkiye'nin 100 milyar dolara varan alt yapı projeleri ile güçlendirilen ticari yük taşımacılığı açısından da büyük önem taşıyor. Komisyonda anlaşmaya ilişkin bilgilendirmede bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, sürece dair şunları söyledi: "2014'te, Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması müzakereleri başlatıldı. 11 Kasım 2022 Semerkant Zirvesi çerçevesinde Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasında imzalandı. Zirve marjında ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma Bağlantısallığı Programı da kabul edilmiş, 3 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Astana Zirvesi marjında programın hayata geçirilebilmesi iç in ortak eylem planı imzalandı."

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ONAY SÜRECİNDE ÖNDE

Anlaşma onay için, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan parlamentolarına gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Azerbaycan meclislerinin ilgili komisyonlarından geçen anlaşmanın, bu yıl içinde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine alınması bekleniyor. Meclis Kaynakları, Hazar Deniz taşımacılığının verimliliğinin arttırılmasını içeren anlaşmanın kısa sürede taraf ülkelerin tümü tarafından onanacağını bildirdi.

UKRAYNA KRİZİ SONRASINDA YENİ DÖNEM

Ukrayna krizi sonrası kuzey koridorlarının sıkıntıya uğramasından sonra öne çıkan orta koridor önemli hale geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından daha önce Türkiye'den transit geçmeyen ülkeler de taşımacılık yapmaya başladı. Öte yandan Türkiye'nin ulaştırma alt yapısını geliştirmek için hayata geçirdiği birçok projesinin ticaret koridoru olma hedefine hizmet etmesi bekleniyor. Birçok ticaret koridorunun ortasında yer alan Türkiye; kara, deniz ve hava yolu taşımacılığında da öne çıkacak. Anlaşmanın hayata geçmesiyle, bölge ülkeleriyle ticaretin artması bekleniyor.







