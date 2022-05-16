Ekonomi Otomotiv üretimi nisan ayında arttı
OTOMOTİV

Otomotiv üretimi nisan ayında arttı

Türkiye’de toplam otomotiv üretimi Nisan'da yıllık yüzde 3,2 artışla 107 bin 167 adede yükseldi. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) verilerine göre, otomotiv ihracatı ise aynı dönemde yıllık yüzde 2,5 azalışla 76 bin 173 adede indi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Otomotiv üretimi nisan ayında arttı
Foto/arşiv

Tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle fabrikaların üretime ara vermeye devam ettiği otomotiv ana sanayinde üretim Nisan ayında yüzde 3,2 artışla 107 bin 167 adete çıkarak kısmen toparlanırken, ihracat yüzde 2,5 daralarak 76 bin 173 adet oldu.

Buna göre, yılın ilk dört ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 409 bin 903 adet, otomobil üretimi yüzde 20 azalarak 229 bin 200 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 426 bin 617 adedi buldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti.

Toplam pazar dört ayda yüzde 18 daraldı

Ocak-Nisan döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 18 oranında azalarak 222 bin 574 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 21 oranında daraldı ve 162 bin 398 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, 2021 Ocak-Nisan döneminde toplam pazar yüzde 1, otomobil pazarı da yüzde 1, ağır ticari araç pazarı yüzde 4 artarken, hafif ticari araç pazarı paralel seviyede gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 38 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 59 olarak gerçekleşti.

Otomobil ihracatı azaldı

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında paralel seviyede gerçekleşirken, Euro bazında ise yüzde 8 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 10,3 milyar dolar olurken, otomobil ihracatı yüzde 19 azalarak 2,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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