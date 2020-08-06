Otomotiv ihracatı temmuzda yükselişe geçti

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı bir önceki aya oranla yüzde 9,2 oranında arttı.

Ancak istatistikler geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 düşüş kaydetti. Haziran 2020 döneminde 2 milyar 16 milyon dolar ihracat yapan otomotiv, Temmuz’da 2 milyar 201 milyon dolar ihracatla bir önceki aya oranla yüzde 9,2 artış kaydetti.

Temmuz verileriyle ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

Sektörün yılın ilk yedi aylık ihracatı ise yüzde 28,7 düşüşle yaklaşık 13 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Temmuz ayında yaşanan düşüşte Covid-19 salgınının etkisinin sürmesinin yanında, bayram tatili nedeniyle işgünü sayısının 4 gün az olması etkili oldu. Bununla birlikte yeni normalde değer bazında ihracatımızın 2 milyar doların üzerindeki seyrini başarıyla sürdürüyoruz” diye konuştu.

820 MİLYON DOLARLIK TEDARİK

Temmuzda ürün grupları bazında Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 7 azalarak 820 milyon dolar oldu. Binek Otomobil ihracatı yüzde 29 azalarak 808 milyon dolar olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 35 azalarak 312 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 21 azalarak 162,8 milyon dolar oldu.

FOTOĞRAF 23 Türkiye'nin 27 AB ülkesinin 20'sine ihracatı temmuzda bir önceki aya göre artarken, yüzde 151 ile en fazla ihracat artışı Lüksemburg'a gerçekleşti. Söz konusu dönemde ihracatın yüzde 10,1 yükselerek 1 milyar 301 milyon 311 bin dolara çıktığı Almanya, sadece AB değil, Türkiye'nin tüm ihracat pazarları arasında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke oldu​.​ Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine haziran ayında 38 bin dolar ihracat gerçekleştirirken temmuz ayında hiç ihracat gerçekleştirmedi. ​İşte ihracatın arttığı 20 AB ülkesi ve rakamlar.. Danimarka'ya ihracat yüzde 53,8 artışla 70 milyon 728 bin dolardan 108 milyon 765 bin dolara, Slovakya'ya ihracat yüzde 36,7 artarak 42 milyon 33 bin dolardan 57 milyon 457 bin dolara, İspanya'ya ihracat yüzde 36,4 yükselerek, 439 milyon 461 bin dolardan 599 milyon 351 bin dolara, Hollanda'ya ihracat yüzde 25,7 artışla 361 milyon 862 bin dolardan 454 milyon 724 bin dolara, İrlanda'ya ihracat yüzde 23,1 artarak 38 milyon 680 bin dolardan 47 milyon 613 bin dolara, Polonya'ya ihracat yüzde 22,1 artışla 231 milyon 229 bin dolardan 282 milyon 390 bin dolara, Finlandiya'ya ihracat yüzde 20,5 yükselerek 30 milyon 586 bin dolardan 36 milyon 865 bin dolara, Letonya'ya ihracat yüzde 20,5 artarak 8 milyon 405 bin dolardan 10 milyon 124 bin dolara, Fransa'ya ihracat yüzde 15 yükselerek 573 milyon 833 bin dolardan 659 milyon 940 bin dolara, Macaristan'a ihracat yüzde 12,7 artışla 79 milyon 362 bin dolardan 89 milyon 439 bin dolara, Slovenya'ya ihracat yüzde 10,7 artarak 128 milyon 841 bin dolardan 142 milyon 650 bin dolara, Almanya'ya ihracat yüzde 10,1 yükselerek 1 milyar 182 milyon 519 bin dolardan 1 milyar 301 milyon 311 bin dolara, Çekya'ya ihracat yüzde 8,4 artışla 67 milyon 932 bin dolardan 73 milyon 648 bin dolara, İsveç'e ihracat yüzde 8,1 artarak 96 milyon 928 bin dolardan 104 milyon 775 bin dolara, Romanya'ya ihracat yüzde 5,5 yükselişle 322 milyon 225 bin dolardan 339 milyon 967 bin dolara, Bulgaristan'a ihracat yüzde 5,4 artışla 208 milyon 219 bin dolardan 219 milyon 351 bin dolara, Yunanistan'a ihracat yüzde 3,7 artarak 151 milyon 197 bin dolardan 156 milyon 733 bin dolara, Belçika'ya ihracat yüzde 3,6 yükselerek 282 milyon 415 bin dolardan 292 milyon 440 bin dolara ulaştı. İhracatın temmuz ayında en fazla arttığı ülke: Yüzde 151 artış var Temmuz ayı ihracatında Türkiye'nin tüm ihracat pazarları arasında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Almanya olurken, en fazla artış ise yüzde 151 ile Lüksemburg oldu. Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine haziran ayında 38 bin dolar ihracat gerçekleştirirken temmuz ayında hiç ihracat gerçekleştirmedi. BiP'te paylaş

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Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 12,44 oranında bir azalma görülürken, ikinci sıradaki Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat yüzde 10 oranında arttı.

Üçüncü sıradaki İtalya’ya ihracat da yüzde 1 oranında arttı. Romanya’ya yüzde 9, Birleşik Krallık’a yüzde 6, Fransa’ya yüzde 26’lık ihracat düşüşü görülürken, İspanya’ya yüzde 36, Polonya’ya yüzde 4, Fas’a yüzde 55 ve Macaristan’a yüzde 62’lik ihracat artışı yaşandı.

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Temmuzda binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 27,5, Almanya’ya yüzde 13, İtalya’ya yüzde 38, Birleşik Krallık’a yüzde 35, Polonya’ya yüzde 22, İspanya’ya yüzde 44 ihracat düşüşü olurken, buna karşılık Slovenya’ya yüzde 7, Mısır’a yüzde 25 ihracat artışı görüldü. Tayvan, Yunanistan, Danimarka, Suudi Arabistan, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri de ihracat artışı yaşanan diğer ülkeler oldu.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Slovenya’ya yüzde 48, Belçika’ya yüzde 54, Avustralya’ya yüzde 78, Meksika’ya yüzde 827, Ukrayna’ya yüzde 355 ihracat artışı oldu. Fransa’ya yüzde 18, Birleşik Krallık’a yüzde 43, İtalya’ya yüzde 51,5 ve Almanya’ya yüzde 24 ihracat düşüşü yaşandı.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda Fransa’ya yüzde 6,6, İtalya’ya yüzde 47, Almanya’ya yüzde 44 ihracat düşüşü yaşanırken, Norveç’e yüzde 1,271, Macaristan’a yüzde 6,522 ve Gürcistan’a yüzde 4,339’luk artış oldu.

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ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 23 GERİLEDİ

En büyük pazar olan Almanya’ya ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 gerileyerek 317 milyon dolar oldu. Fransa’ya yüzde 27 oranında düşüşle 283 milyon dolar olurken, üçüncü büyük pazar konumunda yer alan İtalya’ya ihracat da yüzde 34 gerileyerek 178 milyon dolar oldu. Temmuz ayında ihracat sıralamasında ilk 10 ülke içinde yer alan ülkelerden sadece Slovenya’ya ihracat artışı olurken, oran yüzde 18 olarak gerçekleşti.

AB’YE İHRACAT YÜZDE 28 DÜŞTÜ

Temmuzda ülke grubu bazında Avrupa Birliği Ülkeleri yüzde 72 pay ve 1 milyar 592 milyon dolar ile ihracatta ilk sırada yer aldı. AB Ülkelerine ihracat yüzde 28 düştü. Yılın yedinci ayında Uzakdoğu Ülkelerine yüzde 34 ve Okyanusya Ülkelerine yüzde 18 ihracat artışı yaşandı.

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