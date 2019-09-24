Ekonomi Özbekistanla ticareti artıracak hamle
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özbekistan'la ticareti artıracak hamle

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi için işbirliği yapan MÜSİAD, THY ve TİM heyeti Özbekistan’a gitti. 5 günlük iş gezisinde karşılıklı yatırım fırsatları ve iş birliği imkanları ele alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığında Özbekistan'a iş gezisi programı düzenlendi. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ve dün başlayan program 28 Eylül'de sona erecek. Programda, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile iş birliği çalışmaları ele alınacak. Program kapsamında, iş forumu, B2B görüşmeleri, büyükelçilik ziyareti ve şehir gezisi gibi organizasyonlar da gerçekleştirilecek.

BU ÜLKEDE FIRSAT ÇOK

  • 33 milyonluk nüfusuyla Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi olan Özbekistan, jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri, sahip olduğu yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle Türk iş insanları için önemli fırsatlar sunuyor. 2050 yılında nüfusu 50 milyona ulaşması beklenen Özbekistan, özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayilerde iş yapan firmalar için önemli bir fırsat kapısı olarak görülüyor. Pamuk üretiminin yoğun olması tekstil firmaları için elverişli imkanlar sunarken, doğal gaz ve altın üretiminin yüksek olması maden sektöründe hizmet veren firmalar için önemli avantajlar sağlıyor.

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