Ekonomi Özel sektöre güzel haber Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özel sektöre güzel haber: Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor

Özel sektöre güzel haber: Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor

Özel sektör yatırımlarının önünün açılması, bu yatırımlara yönelik hukuki güvencenin artırılması ve kamu düzenlemelerinin ilgili tarafların katkısı alınarak oluşturulması için mevzuat hazırlık çalışması başlatıldı. Bu kapsamda, yatırımcıların sorunlarının çözümünde etkin rol oynayacak, kamu idareleri ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları karara bağlayacak "yatırım ombudsmanlığı" sistemi oluşturulacak. Yatırımcıya öngörülebilirlik sağlayan genel ilkeler belirlenerek idari işlemlerin buna uygunluğu sağlanacak. İlgili idareler, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat işlemleri için bünyelerinde yatırım koordinasyon birimleri kuracak.

Haber Merkezi AA
Özel sektör yatırımcı güvenini pekiştirecek ve yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi için çalışma yürütülüyor.
Özel sektör yatırımcı güvenini pekiştirecek ve yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi için çalışma yürütülüyor.

Türkiye'de özel sektör yatırımlarının önünün açılması, bu yatırımlara yönelik hukuki güvencenin artırılması ve kamu düzenlemelerinin ilgili tarafların katkısıyla oluşturulması için mevzuat düzenlemesi hazırlığı yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda, özel sektör yatırımcı güvenini pekiştirecek ve yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi için çalışma yürütülüyor.

  • 11. Kalkınma Planı'nda da özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki düzenleme yapılacağı hedefi yer almıştı. Aynı konu 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı'nda da bulunuyor. Bu düzenlemeyle, öngörülebilirlik güçlendirilecek, hukuki güvence artırılacak, kamu düzenlemelerinin ilgili tarafların katkısı alınarak oluşturulması ve uygulanması sağlanacak. Böylece yatırımların önünün daha da açılması planlanıyor.

Mevcut durumda, yatırımcı idareyle bir ihtilaf yaşıyorsa idarenin dava edilmesi gerekiyor. Bu da hem zaman hem maliyet açısından işi zorlaştırıyor. Hayata geçirilmesi planlanan "yatırım ombudsmanlığı" uygulamasıyla yatırımcının konuyu öncelikle yatırım ombudsmanına götürebilmesine imkan sağlanacak. Böylece, konunun hızlı ve ekonomik şekilde çözüme kavuşturulması mümkün olacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Eximbank'ın döviz kredilerinde 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Eximbank'ın döviz kredilerinde 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi

Yatırım koordinasyon birimleri geliyor

Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma süreleri, ilgili idare tarafından önceden belirlenecek ve ilan edilecek. Öngörülen süreden sapma olması halinde belirlenen yeni süre, gerekçesiyle birlikte gecikmeksizin yatırımcıya bildirilecek. Mevzuat değişikliklerinin e-Devlet entegrasyonuyla bir internet portalı üzerinden kamuoyunun görüşüne sunulması ve mümkün olan hallerde mevzuatın uygulamaya konulması için bir geçiş süreci öngörülmesi sağlanacak.

İlgili bakanlıklarda yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, yatırımcı taleplerini değerlendirecek ve çözüm önerileri geliştirecek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak "yatırım koordinasyon birimleri" oluşturulacak. Bu birimler, yerelde de kalkınma ajanslarıyla iş birliği yapacak.

İş adamlarından 2020 için olumlu bekleyiş: 'Fırsatlar yılı' olarak değerlendiriyoruz
EKONOMİ
İş adamlarından 2020 için olumlu bekleyiş: 'Fırsatlar yılı' olarak değerlendiriyoruz
YouTubeu bir de böyle dinleyin

YouTube'u bir de böyle dinleyin

​Erem Şentürk çifte standardı ve sansür uygulamasını anlattı.
Balina kusmuğu operasyonu

Balina kusmuğu operasyonu

​'Mide bulandırıcı' gelebilir ama değeri 2,5 milyon TL.
Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz

Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz

Libya konusunu Türk heyetle görüşeceğini açıkladı.
Ev sahiplerine<br>kritik uyarı

Ev sahiplerine
kritik uyarı

1 Ocak 2020 itibariyle alım satımda şart olacak.
YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.
Doğa Koleji'nde imzalar atıldı

Doğa Koleji'nde imzalar atıldı

​İTÜ Vakfı Doğa Okulları'nın yeni sahibi oldu.

Yapanları piyasada yaşatmayacağız

Yapanları piyasada yaşatmayacağız

​Bakan Pakdemirl'den tağşiş ile ilgili çok sert sözler.

Babam yaşıyor mu?

Babam yaşıyor mu?

Anne ve babasını siyanürle öldüren sanık duruşmada sordu.

Trakya'dan geliyor

Trakya'dan geliyor

Marmara ve İstanbul'da havalar soğuyacak.
Destek oldukça daha da güçleniyoruz

Destek oldukça daha da güçleniyoruz

Diyarbakır annelerine Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi.
İskoçlar<br>bağımsızlık istiyor

İskoçlar
bağımsızlık istiyor

Brexit sonrası yeni bir referandum talep ettiler.
Ronaldo listede yok

Ronaldo listede yok

​Dünyanın en değerli 10 futbolcusu açıklandı.
81 at itlaf edildi

81 at itlaf edildi

Karantina nedeniyle ilçeye hayvan giriş çıkışı durduruldu.
Kiralara<br>20 yıl sınırı geliyor

Kiralara
20 yıl sınırı geliyor

​Kamping alanları ve turizm tesislerini kapsayacak.
Bahçeli: Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir
Gündem

Bahçeli: Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Libya'nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan "münhasır ekonomik bölge" anlaşması zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir. Libya'ya asker gönderilmesi seçeneği gündeme alınmalı ve cesaretle yapılmalıdır" dedi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" değerlendirmesinde bulundu.
CHP Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
Gündem

CHP Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un, nöbetçi mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Oğuz'a, öncelikle yaptığı telefon görüşmeleri soruldu.
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı: Camları gazete ile kapattılar
Gündem

Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı: Camları gazete ile kapattılar

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişi 3 ay önce devraldığı iş yerinden 55 metre uzunluğunda tünel kazarak başka bir iş yerinin deposuna çıktı. İş yeri çalışanlarının polise haber vermesiyle gözaltına alınan kişi, devraldığı iş yerinin deposunu genişletmek için tünel kazdığını iddia etti. Esnaf Hüseyin Kılınç, "Burayı arkadaş kiraya veriyor. Verdikten sonra kiralayanlar camları gazete ile kapatıyorlar. 'İçeride tadilat yapacağım' diyorlar" dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.