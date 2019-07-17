Ekonomi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün mayıs sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 204,5 milyar dolara geriledi

Haber Merkezi AA
Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldı.
Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldı.

Özel sektörün mayıs sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 204,5 milyar dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, mayısta, 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 5 milyar dolar azalarak 204,5 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3,4 milyar dolar gerileyerek 12,0 milyar dolara düştü.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 4,4 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,6 milyar dolar artışla 30,3 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldı. Tahvil stoku ise 202 milyon dolar artarak 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 854 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku ise 966 milyon dolar artarak 7,4 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2018 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar azalışla 7,5 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 491 milyon dolar azalışla 2,8 milyar dolara indi.

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Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 58,6 milyar dolar

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 8 milyar dolar azalarak 137,4 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yılın sonuna göre 3,6 milyar dolar azalarak 11,4 milyar dolara indi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 204,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcun yüzde 60,9'unu dolar, yüzde 33,9'u avro, yüzde 3,8'i Türk lirası ve yüzde 1,4'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu. 12 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 48,4'ü dolar, yüzde 33,4’ü avro, yüzde 18'i Türk lirası ve yüzde 0,2'si diğer döviz cinslerinden oldu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mayıs sonu itibarıyla, 204,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 51,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde 12 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72,5’ini finansal kuruluşların, yüzde 27,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 58,6 milyar dolar tutarında oldu.

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