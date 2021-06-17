​Para takası 21 milyar dolara çıktı

Merkez Bankası, hem ticareti kolaylaştıran hem de döviz alış veriş hacmini arttıran swap anlaşmalarını güçlü hamlelerle yenilemeyi sürdürüyor. Geçen yıl Katar ile olan swap (ikili para takası) anlaşmasının miktarını 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkaran Merkez Bankası, benzer güçlü bir adımı Çin Merkez Bankası ile attı.

Türkiye Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası arasında 2019’da imzalanan ikili para takasının anlaşmasının hacmi Çin için 12 milyar yuandan 35 miyar yuana, Türkiye için ise 10,9 milyar liradan 46 milyar liraya çıkarıldı. Bu artışla birlikte anlaşmanın büyüklüğü dolar cinsinden 2,4 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkarılmış oldu.

KARŞILIKLI TİCARETİ KOLAYLAŞTIRACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’e hareketinden önce açıkladığı ve önceki akşam da Merkez Bankası’nın resim olarak duyurduğu swap hamlesinin Çin ile ikili ticareti kolaylaştıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Merkez Bankası, açıklamasında da “Para takası anlaşmasının temel hedefi, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır” denildi.

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ÇİN İLE DÖRDÜNCÜ SWAP ANLAŞMASI

TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında ilk ikili para takası (swap) anlaşması serüveni 2012’de başladı. İlki Şubat 2012 tarihinde imzalanan anlaşma 3 milyar TL ve 10 milyar Çin yuanı şeklindeydi. Eylül 2015 tarihinde imzalanan ikinci anlaşma ile limitler karşılıklı olarak artırılarak 5 milyar TL ve 12 milyar Çin yuanı şeklinde artırıldı. Mayıs 2019 tarihinde imzalanan üçüncü anlaşmanın limiti ise 10,9 milyar TL ve 12 milyar Çin uyarı olarak kayıtlara geçmişti. Son olarak 4 Haziran 2021’de imzalanan anlaşma ile limitler, daha önceki anlaşmaların aksine katlanarak yukarı yönlü revize edildi. Normalde üç yıllık olarak imzalanan anlaşmalar, vadesi dolmadan revize edilebiliyor. Çin ile yapılan son anlaşma da vadesi dolmadığı halde büyüklüğü 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına çıkarıldı.

En güçlüsünü Katar ile imzaladık

Merkez Bankası’nın son yıllarda imza attığı en büyük swap anlaşması katar ile yapıldı. Ağustos 2019’de Katarla varılan 3 milyar dolarlık anlaşma, Kasım 2019’da yukarı yönlü revize edilerek 5 milyar dolar büyüklüğü çıkarıldı. Katar ile Mayıs 2020’de varılan 15 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali ikili para takası anlaşmasının büyüklüğü, bir önceki anlaşmanın üç katı oldu. Türkiye ile katar arasında varılan para takası anlaşmasının temel hedefi; hem ulusal para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırıyor hem de iki ülkenin finansal istikrarına destek veriyor.