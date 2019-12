Pasifik'ten "Next Level AVM'yi kendi isteğimizle devrettik" açıklaması Dev AVM için 'el konuldu' haberlerine yalanlama: Kendi isteğimizle devrettik Ankara’daki 'Next Level' alışveriş merkezinin Ziraat Bankası tarafından el konulduğu yönündeki haberlere AVM'nin sahibi Pasifik İnşaat'tan yalanlama geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Next Level AVM'yi başka alanlara odaklanmak için kendi istekleriyle Ziraat Bankası'na varlık borç takas yöntemiyle sattıklarını belirterek, "(Bu yetkiyi) Çok sayıda banka, müşterisi ile kullandı. Sadece bize özel bir durum değil. Takasta 412 milyon lira düştü borcumuzdan." dedi.

Haber Merkezi 07 Aralık 2019, 10:14 Son Güncelleme: 07 Aralık 2019, 10:24 AA