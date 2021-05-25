​Pırlanta gibi iş​

İş hacmi 10 milyar doları aşan, geçen yıl 250 bin kişiye istihdam olanağı sağlayan mücevher sektöründe değerli taş uzmanlığına ve tasarımcılığına ilgi giderek artıyor. Eskiden kuyumcuların altın ağırlıklı olarak yaptığı takıların ederini belirleme, şimdilerde farklı alt dallarıyla birlikte gözde iş alanlarından birine dönüştü. Ancak bu kişilerin son dönemde öne çıktığı asıl nokta takı tasarımcılığı. Firmalar arasındaki rekabetin artması ve orijinal ürünlerle pazara çıkma isteğiyle birçok tasarımcı sektörde öne çıkıyor.

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ÖZEL GÜNLER SAYESİNDE COŞTU

Evlenme teklifinde tektaş, düğünde beş taş, kayınvalideden pırlanta seti, evlilik yıldönümü ve Anneler Günü'nde pırlanta almak adet haline gelince bu iş kolu büyüdü. Sektörde yeni mücevher şirketlerinin kurulması, bunların 81 şehre yayılan yüzlerce şubesi ve kuyumcuların da talebi derken değerli taş uzmanları aranan iş kolları arasında yer alıyor. Farklı kurumların tasarım yarışmalarının artması ve buradan derece alanların da istihdam edilmesiyle ayda 10 bin lirayı aşan gelirle çalışanlar, özellikle gençler arasında popülerlik kazandı.

TASARIMCI KURSLARINA YOĞUN İLGİ

Öte yandan, ‘Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa’ misali, onların gözü olmadan onbinlerce liralık bir takıyı gerçek değerinin dışında alıp satabilirsiniz. Gemolog (Değerli Taş Uzmanı) unvanıyla ilgili şirketlerde 5 - 10 bin lira civarında ücretle çalışmak için birçok üniversitede bölüm ve özel kurs mevcut. Takı tasarımcısı olmak, altın rafineri ve borsasında iş bulmak, mücevher üretmek için binlerce kişi bu kursların yolunu tutuyor. Eğer yeterince uzman iseniz bilirkişilik bile yapabilirsiniz. Hatta detay bir bilgi verelim, bazı değerli taş uzmanları boşanma davalarında düğün CD’lerini izleyerek mahkemeye mal paylaşımı için rapor bile sunuyor.

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Hasan Çavuşculu

MÜCEVHER ARTIK YATIRIM ARACI

Mücevhere erişimin kolaylaşması ve şirketler arasındaki yoğun rekabet nedeniyle artık bu alanda yetişmiş eleman açığına da dikkat çekiliyor. Tasarımcılık eğitimine ilgi fazla olsa da sektördeki duayenler, çıraklıktan yetişmenin önemine dikkat çekiyor. Tasarımcılık son yıllarda öne çıksa da birçok kişiye göre işin zanaat tarafı çok önemli. Bir bakışla takının ederinin anlaşılması için yıllarını verenler var. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, bu işin usta çırak ilişkisi ile geliştiğini belirtiyor. 3308 Sayılı yasada, 5 yıl çalışmak ve 10 senelik ustalık belgesine sahip olmak gibi kriterlerin belirlendiğini aktaran Çavuşçulu, mücevherin bir yatırım aracı haline gelmesiyle vatandaşın artan talebine dikkat çekiyor. Çavuşçulu, pırlanta ve altının değerinin tam olarak bilinmesi için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda da uyarıyor.

GÖZLER ÜSTÜNDE

Anlayacağınız ‘Yaş otuzbeş yolun yarısı eder’ demeyene, meslek tercihi yapacak gence isteklisine parlak bir kariyer imkanı bu piyasada. Tabii ki dile getirilen ücretlerin daha fazlasını ya da azını almak size bağlı. Öncelikle ustalığı alınıp üniversitesi okunacak. ‘Kayınvalideden bir Trabzon burması’ sözleriyle inleyen alkış kıyamet düğün CD’leri izlenecek. Mesleğine de aşık olacaksın. Sektördeki parıltıyı fark edip, aklın başından gidenlere sesleniyorum: "Buraya kadar mutabık isek okuyucu, habere bir değer biçiver de konuyu kapatalım."