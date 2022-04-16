Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı Polise her ay 300 TL ilave ödeme yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Polise her ay 300 TL ilave ödeme yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile imzalanan promosyon protokolüne göre tüm personelin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacağını açıkladı. 300 liralık promosyon ödemesi 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında arttırılarak 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Polislerin banka maaş promosyonu belli oldu: Polise her ay 300 TL ilave ödeme yapılacak
Foto/arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bazı sosyal medya platformlarında yer alan ‘Emniyet mensuplarının banka maaş promosyon anlaşmaları’ ile ilgili yapılan paylaşımlar hakkında açıklama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında protokol imzalandığı ve bu sonuçla tüm personelin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yapılacağı belirtilen açıklamada, “Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında 18 Mart 2022 tarihinde imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve 81 il teşkilatında görev yapan tüm personelin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar, 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında arttırılacak ve sözleşme 5 yıl süreyle geçerli olacaktır. Bu durum, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile tüm teşkilata duyurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

“Dezenformasyon yapılmaktadır”

Merkez ve il teşkilatlarının, devam eden banka promosyon anlaşmaları sona erdikçe ek protokol ile yeni yapılan sözleşmeye dahil olacaklarının da hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“’İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün promosyon anlaşmasının 6 ay önce bittiği ve henüz bir sözleşme imzalanmadığı’ iddiaları gündeme getirilerek dezenformasyon yapılmaktadır. Oysa İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün promosyon anlaşması, 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olup, süre sonunda yeni anlaşmaya dahil olunacaktır. Yeni sözleşme gereği yapılacak ödemeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün tüm personeli de faydalanacaktır. Bu konuda sahte hesaplardan provokasyon yaptığı belirlenenler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Polisle alay eden yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM
Polisle alay eden yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'de 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
GÜNDEM
Hakkari'de 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu yakalandı

50 bin 'evim' mağdurunun beklediği kanun yürürlükte: İşte sözleşme devirlerinde izlenecek dokuz adım
EKONOMİ
50 bin 'evim' mağdurunun beklediği kanun yürürlükte: İşte sözleşme devirlerinde izlenecek dokuz adım
Balkanlardatehlikeli gerginlik

Balkanlar'da
tehlikeli gerginlik

​Kosova polisine Sırbistan sınırında dört ciddi saldırı.
Sağanak yağışve toz geliyor

Sağanak yağış
ve toz geliyor

​Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı.
Polise her ay300 TL ilave ödeme

Polise her ay
300 TL ilave ödeme

​Beklenen banka maaş promosyonu belli oldu.
324 hastaneyi<br>yerle bir ettiler

324 hastaneyi
yerle bir ettiler

Rus ordusu Ukrayna'da savaş suçu işliyor.
Polisle alay eden<br>şüpheli gözaltında

Polisle alay eden
şüpheli gözaltında

Kimliği tespit edilip Beylikdüzü'nde yakalandı.

Evde iftar hizmeti

Evde iftar hizmeti

​Altıeylül Belediyesi her yıl yaptığı geleneğe devam ediyor.

Kilolarca uyuşturucu bulundu

Kilolarca uyuşturucu bulundu

Jandarma Komutanlığı kırsalda arama yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.