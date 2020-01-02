Ekonomi Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Poşet fiyatları 2020 yılında da 25 kuruştan satılmaya devam edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Poşet fiyatlarına zam geldi mi? Bakan Yardımcısında poşet fiyatı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı: Poşet fiyatları 2020 yılında da 25 kuruştan satılmaya devam edecek

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, poşet fiyatlarının 2020 yılında da 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Poşet fiyatlarının 25 kuruştan 30 kuruşa çıktığı yönündeki haberlere ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

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Birpınar açıklamasında, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek. Poşetin 30 olacağı bilgisi yanlıştır. 2020'de poşete zam yok" ifadelerini kullandı.

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