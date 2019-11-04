Ekonomi Promosyonda yerli üretim artıyor Avrupaya ihracat yüzde 65 arttı
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Promosyonda yerli üretim artıyor: Avrupa'ya ihracat yüzde 65 arttı

PROMASİAD Başkanı Karatemiz, “Promosyon sektöründe yerli üretim artışa geçti. Avrupa’ya ihracatımız 4 yılda yüzde 65 arttı” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Promosyon ve Matbaa Sanayici ve İş Adamları Derneği
Promosyon ve Matbaa Sanayici ve İş Adamları Derneği

Promosyon ve Matbaa Sanayici ve İş Adamları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, son yıllarda promosyon ürünlerinde yerli üretimin artmaya başladığını söyledi.

PROMASİAD’ın Genel Kurulu WOW İstanbul’da yapıldı. Mevcut başkan Ömer Karatemiz, oy çoğunluğuyla yeniden başkan seçildi.

Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulunan PROMASİAD Başkanı Karatemiz, büyük oranda ithalata bağımlı olan promosyon sektöründe yerli üretimin payının arttığını söyledi.

Son birkaç yılda yerli üretimin gelişmesi noktasında bazı olumlu gelişmelerin yaşandığını belirten Karatemiz, “Bunlardan birincisi; son 2 yıldır artan döviz kurları, ikincisi ise; yurt dışından, özellikle Uzakdoğu’dan gelen ürünlere ek vergiler konulmasıdır. Bu sebeple ithalat eski cazibesini kaybetti. Bunun önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini düşünüyoruz. 6 aylık kısa bir zaman diliminde kuruluş ve örgütlenme aşamalarını tamamlayan derneğimiz, bugün gerçekleştirdiği ilk genel kurul toplantısı ile birlikte inşallah gelişme ve büyüme aşamasına geçmiş olacak. Dernek olarak bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

Avrupa’ya ihracat 4 yılda yüzde 65 arttı

Yaşanan gelişmelerle Türk promosyon sektörünün uluslararası alanda fiyat olarak rekabet gücünün ortaya çıktığını ifade eden Başkan Karatemiz, şunları söyledi: “Bugün geldiğimiz noktada yerli üreticimiz, fiyat olarak Uzakdoğu ürünleriyle rekabet edebilecek düzeyde. Bu gelişmeler Avrupa’yla ticaretimizi artırdı. Dünya ekonomisindeki dalgalanmalar nedeniyle Avrupalı firmalar artık Uzakdoğu’dan yüksek stok çekmiyorlar. Daha butik ve sipariş üzerine çalışıyorlar. Bu durum ülkemiz promosyon sektörü için son derece olumlu. Hem coğrafi olarak Avrupa’ya daha yakınız, 1 hafta 10 günde ürünleri teslim edebiliyoruz, hem de Avrupalı firmalar yüksek stok taşımak zorunda kalmıyor. Son 4 yılda Avrupa’ya ihracatımız yüzde 60-65 oranında arttı. Önümüzdeki yıl da yüzde 35 oranında artmasını bekliyoruz. Buna karşılık aynı dönemde ithalat sadece yüzde 15 oranında artmış.”

300 bin kişiyi istihdam ediyoruz

PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, üretimin sürekli arttığını, ithalatın daha da düşeceğini belirterek, “Bizde şu anda çok büyük bir ihracat fırsatı var. Fakat şirketlerimizin çok önemli bir eksiği var. Uluslararası pazar tecrübemiz yok, genellikle aile şirketlerinden oluşuyoruz. Kurumsallaşma eksikliği var. Türkiye çapında sektörde 15 bin civarında firma bulunuyor. Yan sanayiyle beraber 300 bin kişiyi istihdam eden bir sektöre sahibiz. Dernek olarak tüm bu konular artık masamızda olacak ve üyelerimizi bu yönde yönlendirmeye gayret edeceğiz.” Diye konuştu.

PROMASİAD’ın yeni yönetimi; Ömer Karatemiz (Başkan), Murat Erdoğan, Muhammed Kurt, Ceyhun Yavaş, Mehmet Cebeci, Murat Eren, Mustafa Duru’dan oluştu…

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