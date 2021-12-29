​Prototip Togg’da değişen özellikler

İlk prototip tanıtımı 2019'da yıl önce yapılan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un tasarımında değişiklikler yapıldı. Yeni açıklanan logo aracın ön tarafına uygulanmaya başladı. Metalik gri olan logo aracın rengine göre renk değişimi gösterecek. Kamera biçiminde olan ilk yan dikiz aynalar ve içe dönük kapı kolları klasik hale getirildi.

BOYDAN BOYA EKRAN BÖLÜNDÜ

Araçta yer alan hız kadranı ve boydan boya 3 parça olan ekran 2 parçaya düşürüldü. Böylece bilgi eğlence sistemi daha bütünsel hale getirildi.

Togg'un ekranı artık boydan boya değil.

Dokunmatik ekranlarda oyundan, uygulamalara kadar birçok özellik yer alacak. Yeni Togg logosu direksiyona da uygulandı. Ahşap konsol eklendi.

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Togg

TOGG YAZISI LOGOSU ARKADA

Turkuaz renkle tanıtılan yeni Togg logosunun yazı fontu ise arka kısımda yer aldı. Verilen bilgiye göre modellerde isim kullanılması tartışılırken, birim olması olması gündeme geldi. Bir başka özellik ise cam tavan ve sunroofun yeni modellerde görülmesi oldu.

Togg'un aks aralığı 9 santimetre uzadı.

OTURMA HACMİ DAHA DA BÜYÜDÜ

Aks aralığının 9 santimetre büyümesiyle iç hacim daha da ferah hale geldi. Güvenlik gerekçesiyle uzayan iki teker arası mesafe daha büyük batarya paketi konulabilmesine olanak sağladı. Böylece 500 kilometre olan menzil bir miktar daha uzayabilecek.

FOTOĞRAF 12 Kayseri'de kurulacak \"Lityum İyon Pil Üretim Tesisi\" Türkiye'de bir ilk olacak. 2022 yılında açılacak olan tesis, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük \"Lityum İyon Tesisi\" unvanını alacak. \"Lityum İyon Pil Üretim Tesisi\" sayesinde Türkiye kendi lityum iyon pil teknolojisini üreterek dışa bağımlılığı sona erdirecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağlı ASPİLSAN Enerji, bu ihtiyacı karşılamak için yerli ve milli çözümler üretiyor. Kayseri'deki üretim merkezinde, günlük yaşamda enerji ihtiyacını karşılayacak tüm bataryaların üretimi için harekete geçildi. Kentte, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük lityum pil üretim üssü kuruluyor. Tesis sayesinde Türkiye kendi lityum iyon pil teknolojisini de üretecek. Üretim aşamasında kullanılan makineler de ARGE çalışmaları ile yerli hale getiriliyor. Punta işlemlerini seri üretime daha uygun hale getirebilmek için gereken makineyi yurt dışından almak adına çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Elektrik Mühendisi Ahmethan Aycan, yurt dışında 60 bin dolara mal edilen makineyi kendi bünyelerinde mekaniği, yazılımı ve elektriksel çalışmalarıyla birlikte 35 bin dolara yaptıklarını söyledi. TRT Haber'in haberine göre, Şu anda ilk ürettikleri pillerin silindirik pil kullanacak olan otomobil firmaları için bir batarya oluşturabileceğini aktaran ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy, ancak asıl büyük firmaların kullandığı tipteki pilleri müteakip safhada üreteceklerini ifade etti. \"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ\"NE DE KATKI SAĞLAYACAK<br>Üretim hattından çıkacak ilk pil silindirik tipte olacak, 2,8 amper saat kapasiteye ve 3,6 volt gerilime sahip bulunacak.<br><br>Elektrot hazırlama, pil montaj ve formasyon hatları olmak üzere üç kısımdan oluşacak tesis, dakikada 60 pil üretim kapasitesine sahip olacak. Düşük sıcaklıklarda çalışabilecek piller, yüksek C-rate (deşarj oranı) değerine sahip olduğu için çok çeşitli batarya sistemlerinde kullanılabilecek. Fabrikada aynı makine sistemlerinde yine silindirik hücre olan ancak daha yüksek kapasitedeki hücreler de üretilebilecek. Yaklaşık maliyeti 900 milyon ile 1 milyar 200 bin lira arasında planlanan fabrikada makine sistemlerinin kurulumunun Ocak 2022'de tamamlanması, Nisan 2022'de de seri üretime geçilmesi hedefleniyor. TOGG'a da katkı sunmaya hazırlanan ASPİLSAN, yatırımın ikinci fazı tamamladığında TOGG için yerli hücreyle yerli batarya üretebilir hale gelecek. DEPOLANABİLİR ENERJİ ALANINDA YURT DIŞINA BAĞIMLILIK AZALACAK<br>Geçen yıl ekim ayında Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde temeli atılan ve 2022'de seri üretime geçecek 25 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde inşaatın büyük kısmı tamamlandı. Türkiye kendi üretecek TOGG için büyük adım: Türkiye kendi üretecek Lityum iyon pil teknolojisi için Türkiye'de ciddi adımlar atılıyor. ASPİLSAN, Kayseri'de Lityum İyon Pil Üretim Üssü kuruyor. 2022'de açılması planlanan fabrika, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en büyük Lityum iyon pil üretim tesisi olacak. Ürettiği piller sayesinde TOGG'a büyük katkı sağlayacak. BiP'te paylaş

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