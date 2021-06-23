Ekonomi Rizenin enişte lokumunu tescilledi Aylarca bayatlamıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rize'nin enişte lokumunu tescilledi: Aylarca bayatlamıyor

Rize'ye özgü "Rize enişte lokumu" ürününün coğrafi işaret tescil belgesi aldığı bildirildi. Uzun yıllardır düğünlerde davetliler için hazırlanan ve ayrıca düğün sonrasında damada gönderilen bohça içinde yer alan bu kurabiye uzun süre bayatlamadan durabiliyor.

Haber Merkezi AA
Rizenin enişte lokumunu tescilledi: Aylarca bayatlamıyor
Rize’de düğünlerde gelinin ailesi tarafından yapılan kurabiye.

Rize Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin sembol lezzetlerinden olan Rize enişte lokumunun tescillenmesi için Temmuz 2020'de, Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapıldığı belirtildi.

Sürecin tamamlanmasının ardından Rize enişte lokumunun tescillenerek coğrafi işaret belgesini aldığı aktarılan açıklamada, Rize Belediyesinin girişimleri sonucu önceki yıllarda Rize simidi ve baston ekmeğinin de tescillenip coğrafi işaret belgesi aldığı kaydedildi.

İki yüz yıllık tarif

Açıklamada, Rize enişte lokumunun özelliklerine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Uzun yıllardır düğünlerde davetliler için hazırlanan ve ayrıca düğün sonrasında damada gönderilen bohça içinde yer alan uzunluğu 15 santimetre, kalınlığı 2 santimetre ve ağırlığı 125-135 gram olan rulo şeklindeki kurabiyedir. Tereyağı, buğday unu, toz şeker, su, kabartma tozu, yumurta ve limon kullanılarak üretilir. Geçmişi 1800'lü yıllara dayanan lokum, sadece mutfak kültüründe değil, evlenme gelenekleri arasında da önemli yere sahiptir. Eskiden sadece evlerde üretilen ürün, günümüzde ticari amaçla üretilmekte ve ilgi görmektedir."

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