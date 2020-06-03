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Ekonomi Rusya için korkutan rakam İşsiz sayısı 20 milyona çıkabilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya için korkutan rakam: İşsiz sayısı 20 milyona çıkabilir

Rusya merkezli iş bulma sitesi Superjob’un kurucusu Aleksey Zaharov, Rusya’da gerçek işsiz sayısının 10 milyon civarında olduğunu belirterek, “Gerçek işsiz sayısı resmi rakamlardan 5-6 kat fazla. Sonbaharda bu rakam 20 milyona çıkabilir.” dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Superjob’un kurucusu Aleksey Zaharov, İnterfaks haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya’da "kayıtlı işsiz" sayısının 2 milyon düzeyinde olduğunu anımsattı.

Söz konusu rakamın gerçek durumu yansıtmadığına işaret eden Zaharov, “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şirketler işten çıkarma veya iflas gibi durumlarını fiziksel olarak gerçekleştiremiyorlar. Ayrıca işsiz kalanların çoğu da resmi kurumlara başvurmuyor, çünkü çoğu insan için bunun bir anlamı yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Şirketlerin Kovid-19 sonrasında iflas veya işten çıkarmaları resmi olarak gerçekleştirmeye başlayacaklarına dikkati çeken Zaharov, “Sonrasında işsizlerin sayısında artış göreceğiz. Tahminimiz Rusya’da işsiz sayısının 10 milyon civarında olduğu. Gerçek işsiz sayısı resmi rakamlardan 5-6 kat fazla. Sonbaharda bu rakam 20 milyona çıkabilir.” ifadelerini kullandı.

Rusya Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, ülkede 2,2 milyon kayıtlı işsiz bulunduğunu açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir süre önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede işsizliğin arttığını belirterek, yetkililerin işsizlik sorununa azami dikkat göstermesi gerektiğini söylemişti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle işini kaybedenlere aylık 12 bin 130 ruble (yaklaşık 177 dolar) destek sağlanıyor.
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