Rusya ile yerli parayla ticarette yeni adım

Anlaşma ile iki ülke arasındaki hesaplamalarda yerli para birimlerinin kullanımı, uygun bir finans pazarı oluşturulması ve yerli kuruluşlar için yerel para birimlerinin cazipliğinin arttırılması amaçlanıyor. Anlaşma ile Türk banka ve şirketlerinin SWIFT ödeme sisteminin Rus versiyonu olan Rusya Merkez Bankası Ulusal Ödeme Sistemi’ne bağlanması, Rusya tarafından MasterCard ve VISA’ya alternatif olarak tasarlanan MİR banka kartlarının kullanımı için Türkiye’de gerekli altyapının oluşturulması öngörülüyor.

Muhabir banka hesapları devrede

Diğer yandan anlaşma ile iki ülkenin ulusal ödeme sistemlerinin etkileşimi ve daha sonra bu sistemlere başka ülkelerin bağlanması olasılığı konusunda işbirliği yapılması amaçlanıyor. Anlaşma doğrultusunda iki taraf arasındaki işlemlerin arttırılması için muhabir banka hesapları kullanımının yaygınlaştırılmasının desteklenmesi de isteniyor.