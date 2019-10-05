Ekonomi Rusya Matruşka elması konuşuyor Dünyada eşi benzeri yok
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya 'Matruşka' elması konuşuyor: Dünyada böylesi görülmedi

Rusya 'Matruşka' elması konuşuyor: Dünyada eşi benzeri yok

Rusya'ya bağlı Yakutistan'da dünya elmas madencilik tarihinde daha önce keşfedilmemiş bir elmasın keşfedildiği açıklandı. Bulunan elmasın içinde serbestçe hareket eden başka bir elmas olduğu ve bu nedenle elmasa 'Matruşka' adı verildiği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Matruşka elmasını bulan uzmanlar madencilik tarihinde ilk defa böyle bir elmasın bulunduğunu belirtti.
Matruşka elmasını bulan uzmanlar madencilik tarihinde ilk defa böyle bir elmasın bulunduğunu belirtti.

'Matruşka' adı verilen elmas, Rusya merkezli elmas madenciliği şirketi Alrosa'nın, Yakutistan'ın Nyruba şehrindeki elmas tesisinde Yakutistan Elmas Ticaret Şirketi (YaPTA) tarafından elmas çıkarma işlemleri sırasında bulundu.

Elmas daha sonra Alrosa Ar-Ge ekibine teslim edildi. Bulunan elmasın içinde serbestçe hareket eden başka bir elmas olduğu belirtildi ve elmas burada X-ray mikrotomografisi (orijinal nesneye zarar vermeden yapılan sanal modelleme) gibi bazı yöntemler kullanılarak araştırıldı.

DHA
Rusya'ya bağlı Yakutistan'da dünya elmas madencilik tarihinde daha önce keşfedilmemiş bir elmasın keşfedildiği açıklandı.

Matruşka elması nasıl oluştu?

Bilim insanları araştırma sonuçlarına göre Matruşka elmasının nasıl oluştuğuna dair bir hipotez ürettiler. Bu hipoteze göre, ilk önce iç kısmı oluştu ve elmasın gelişiminin diğer aşamalarında dış kısımdaki elmas oluştu.

  • Bilim insanlarına göre Matruşka elması karmaşık yapısına rağmen sadece 0.62 karat (0.124 gram). İçteki elmasın ise 0.02 karat (0.004 gram) olduğu tahmin ediliyor.

Elmas çalan karınca
OYNAT 00:47
Elmas çalan karınca
Elmas çalan karıncanın görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Böylesi görülmedi

Elmasın içinde daha küçük başka bir elmas olması nedeniyle elmasa, 'Matruşka' ismi verildiği açıklandı.

Matruşka elmasını bulan uzmanlar madencilik tarihinde ilk defa böyle bir elmasın bulunduğunu belirtti.

Öte yandan, Alrosa Ar-Ge Jeolojik İşletme Yeniliklerden Sorumlu Müdür Yardımcısı ise yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla, dünya elmas madenciliği tarihinde daha önce bu tarz bir elmas keşfedilmedi. Bu gerçekten doğanın eşsiz bir ürünü" dedi.

Elmastan 10 bin kat daha nadir
FOTOĞRAF 20
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Milenyum Madencilik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akgün, dünyada sadece Milas’taki boksit yataklarında çıkarılan diaspor kristalinin eşsiz özelliklerinin olduğunu söyledi.
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Son yıllarda, alüminyumun ham maddesi boksitteki talep artışına dikkati çeken Akgün, içerisinde nadir rastlanan diaspor kristali çıkan boksit madenini yurt içinde ve yurt dışına pazarladıklarını ifade etti.
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Bafa Gölü'nden Milas'a kadar uzanan sahadaki ocaklarımızda yıllık üretimimiz senelik 50 bin ton civarıyken, artan boksit talebi üzerine üretimimizi ayda 100 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. diyen Akgün, ışığı geçirgen yapıya sahip diaspor kristalinin, günümüzden 60 ile 100 milyon yıl önce boksit yataklarında oluştuğunu dile getirdi.
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Diasporun saydam ve renk değiştiren halinin 1970'li yıllarda keşfedildiğini, 14 yıl önce ocağın işletmeciliğini devraldıktan sonra boksitin yanında kristal üretimine de başladıklarını anlatan Akgün, diasporun uygun büyüklük ve kesim ustalığıyla farklı ışık koşullarında rengarenk olabildiğini bildirdi.
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Akgün, ruhsat alanının 20 kilometrelik bölümünden sadece 4 kilometrelik kısmında söz konusu kristallere rastlandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Kristalleri, Amerika, İngiltere, Hong Kong, Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikler, Hollanda ve Kanada'nın yanı sıra yurt içinde bazı firmalara satıyoruz. Bir kısmını da yurt dışında kesim yaptırıp, özel tasarımlarda diasporlu mücevherler ürettirerek, pazarlıyoruz.
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Bir kere en büyük değer nadirliğinden geliyor. Diaspor kristali elmastan 10 bin kat daha nadirdir. Diaspor, dünyada bir tek bölgeden çıkar ve renk değiştirme özelliğine sahip 5-6 taştan biridir. Madenden çıktığında irili ufaklı parçalar halindedir. Bunların çoğu mattır, incedir. Kalınca ve kesilebilir şeffaflıkta olanları ise kesime uygundur.
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Çok enli olmayan taşlar kesime uygun değildir. Kesim esnasında taşın çatlama, ayrılma veya kırılma ihtimali yüksektir.
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Madenden çıktığı hali yeşilimsi, kahverengimsidir. Işığa göre renk değiştirir. Beyaz ışıkta zeytin yeşili tonlarındayken, mum ışığında ve sıcak ışıkta pembe ile kırmızıya yakın renkler verir.
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Etraftaki renklere çok hassas olan diasporun, kişinin üzerindeki kıyafetten bile renk alabileceğine değinen Akgün, bir hafta bunları takan kadınların taşa hayran kaldığını aktardı.
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Akgün, diasporun yurt içinde ve yurt dışında tanındığını, talep gördüğünü, Türkiye'ye gelen turistlerin özellikle bu taşı arayıp satın almak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
Title
Gerçek diaspor olmayan ve laboratuvar ortamında yapay olarak üretilen sentetik bir mamul, son zamanlarda çeşitli isimler altında naturel taşmış gibi satılıyor. İnsanlar kandırılıyor.
Title
Gerçek diaspor, doğru ve yumuşak renk geçişleri sağlar. Gün ışığında ve beyaz lambalar altında yeşil, kapalı mekanlarda kullandığımız sıcak renk veren ampuller altında kahverengimsi tonlarda renk verir. Mum ışığında ise pembemsidir. Renk değişimi sentetik taşların aksine çok yumuşak geçişler halinde olur. Naturel diaspor nadir bulunan değerli bir süs taşıdır.
Title
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan, ışığa göre renk değiştirme özelliğine sahip, elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtilen diaspor kristali, yurt içi ve yurt dışında yoğun talep görüyor.
Title
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan, ışığa göre renk değiştirme özelliğine sahip, elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtilen diaspor kristali, yurt içi ve yurt dışında yoğun talep görüyor.
Title
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan, ışığa göre renk değiştirme özelliğine sahip, elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtilen diaspor kristali, yurt içi ve yurt dışında yoğun talep görüyor.
Title
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan, ışığa göre renk değiştirme özelliğine sahip, elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtilen diaspor kristali, yurt içi ve yurt dışında yoğun talep görüyor.
Title
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan, ışığa göre renk değiştirme özelliğine sahip, elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtilen diaspor kristali, yurt içi ve yurt dışında yoğun talep görüyor.
Title
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan, ışığa göre renk değiştirme özelliğine sahip, elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtilen diaspor kristali, yurt içi ve yurt dışında yoğun talep görüyor.
Title
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan, ışığa göre renk değiştirme özelliğine sahip, elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtilen diaspor kristali, yurt içi ve yurt dışında yoğun talep görüyor.
Elmastan 10 bin kat daha nadir
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan, ışığa göre renk değiştirme özelliğine sahip, elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtilen diaspor kristali, yurt içi ve yurt dışında yoğun talep görüyor.


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